3. Okt 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Dezimalstunden in Stunden und Minuten umrechnen - Excel
Ich möchte in Excel Dezimalstunden in Stunden und Minuten umwandeln. Beispiel: 7,8 Std. (gegebender Wert) soll umgerechnet werden in 7:48 Std. Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Nichts einfacher als das, die Dezimalstunden-Zahl muss ganz einfach durch 24 geteilt werden (da ein Tag 24 Stunden hat). Nun muss nur noch der Ergebniszelle das Format "Uhrzeit" zugewiesen werden. Das wars dann schon.
Kommentare