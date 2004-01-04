Dia-Show mit IrfanView

Voreingestellt sind 5 Sekunden. Beachten Sie bei der Zeiteinstellung, dass die Bilder nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz erscheinen. Bei Bildern, die wenig Details enthalten und deren Inhalt schnell erfasst ist, stellen Sie eine kürzere Zeit ein - 5 Sekunden sind ausreichend. Sind es Bilder mit vielen Details oder enthalten sie auch Text, dann erhöhen Sie die Zeit um einige Sekunden.

Sie können jedoch auch einstellen, dass das nächste Bild erst nach Mausklick erscheinen soll. Das ist sinnvoll, wenn Sie zu den Bildern mündliche Erklärungen oder Beschreibungen abgeben wollen.

Analog verhalten sich die beiden unteren Einstellungen "Zufällig ...". Der Unterschied: Stellen Sie eine zufällige Wiedergabe ein, dann werden die Bilder nicht in der Reihenfolge dargestellt, in der sie in der Liste stehen, sondern in einer zufälligen Auswahl. Für die Zufallswiedergabe können Sie auch angeben, ob jedes Bild nur einmal angezeigt wird oder ob Wiederholungen möglich sind.