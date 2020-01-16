Die besten Tools und Apps, um den Internetspeed zu messen

Die Android-App kommt auf einen (Wi-Fi-)Upload-Speed von 34,9 Mbit/s und einen Download-Speed von 30,5 Mbit/s. Ping ist 3 ms, Jitter 1 ms. Der Paketverlust sei 0 %.

Ping, Jitter und Packet Loss: Was ist das?

Ooklas Speedtest misst nebst dem Ping-Wert ausserdem noch Jitter und Packet Loss.

Ping ist neben Upload- und Download-Geschwindigkeit die dritte Grösse in Geschwindigkeitstests und wird in Millisekunden (ms) gemessen. Damit wird gemessen, wie viel Zeit ein Datenpaket bei der Übertragung zu einem Server und wieder zurück benötigt. Ein niedriger Wert ist besser als ein hoher.

Jitter bezieht sich auf eine kleine, zeitliche Verzögerung bei der Datenübertragung in Netzwerken. Ursache können z.B. eine Netzwerküberlastung oder Signalstörungen sein.

Packet Loss (Paketverlust)

Packet Loss (Paketverlust) tritt auf, wenn ein über das Internet gesendetes Datenpaket nicht oder unvollständig empfangen wird. Der Paketverlust wird in Prozent der verlorenen «Pakete» im Vergleich zu den gesendeten «Paketen» angegeben. Bei uns war dies beispielsweise 0 %.

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