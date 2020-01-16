Tipps & Tricks
Die besten Tools und Apps, um den Internetspeed zu messen
Ookla Speedtest
Speedtest by Ookla ist ein Anbieter von Internetleistungstests und konsumentengetriebener Netzwerkdiagnose. Mit mehr als 10 Millionen durchgeführten Tests pro Tag und insgesamt über 20 Milliarden erfassten Testläufen bietet Speedtest Überblick über die weltweite Internetleistung und -verfügbarkeit.
Den Ookla-Speedtest gibt es für Windows, macOS sowie Android und iOS (zudem für Chrome und Apple TV). Allerdings kann man den Speedtest auch direkt auf der Webseite speedtest.net durchführen (siehe Screenshot). Demnach hat unser Redaktionsinternet einen Upload-Speed von 36,57 Mbit/s (Megabits per second) und einen Download-Speed von 35,17 Mbit/s. Ping: 3 Millisekunden (ms).
Die Desktop-Version (in unserem Beispiel für Windows 7) konstatiert unserer Internetverbindung eine Geschwindigkeit von Upload 37,07 Mbit/s und einen Download von 39,46 Mbit/s. Beide Werte sind also höher als beim Webtool-Test. Ping: 2 ms.
Die Android-App kommt auf einen (Wi-Fi-)Upload-Speed von 34,9 Mbit/s und einen Download-Speed von 30,5 Mbit/s. Ping ist 3 ms, Jitter 1 ms. Der Paketverlust sei 0 %.
Ping, Jitter und Packet Loss: Was ist das?
Ooklas Speedtest misst nebst dem Ping-Wert ausserdem noch Jitter und Packet Loss.
Ping ist neben Upload- und Download-Geschwindigkeit die dritte Grösse in Geschwindigkeitstests und wird in Millisekunden (ms) gemessen. Damit wird gemessen, wie viel Zeit ein Datenpaket bei der Übertragung zu einem Server und wieder zurück benötigt. Ein niedriger Wert ist besser als ein hoher.
Jitter bezieht sich auf eine kleine, zeitliche Verzögerung bei der Datenübertragung in Netzwerken. Ursache können z.B. eine Netzwerküberlastung oder Signalstörungen sein.
Packet Loss (Paketverlust)
Packet Loss (Paketverlust) tritt auf, wenn ein über das Internet gesendetes Datenpaket nicht oder unvollständig empfangen wird. Der Paketverlust wird in Prozent der verlorenen «Pakete» im Vergleich zu den gesendeten «Paketen» angegeben. Bei uns war dies beispielsweise 0 %.
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Geschwindigkeit.ch
Geschwindigkeit.ch
Der Speedtest von Geschwindigkeit.ch dauert 20 bis 30 Sekunden und bewertet den Upload- und Download-Speed sowie die Reaktion (Ping).
Entweder messen Sie direkt über die Webseite, alternativ gibt es eine Android-App. Der Onlinetest mass bei uns einen Upload-Speed von 33,74 Mbit/s, einen Download-Speed von 41,60 Mbit/s und einen Ping-Wert von 3.
Wer auf Details des Tests anzeigen klickt, erhält weitere Informationen wie IP, Datum und Uhrzeit sowie Details zu Ping. Ein Android-App-Test (Wi-Fi) kommt auf einen Upload-Speed von 35,74 Mbit/s und einen Download-Speed von 37,12 Mbit/s und einen Ping-Wert von 5 ms. In der App können auch mehrere Server ausgewählt werden.
Ping-Test
Wer speziell an der Datenübertragungsgeschwindigkeit (Ping) interessiert ist, kann dies separat testen, mit dem Ping-Test.
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fast.com (Netflix-Speed
fast.com (Netflix-Speed)
Bei fast.com muss man kaum etwas selbst machen, einfach fast.com aufrufen und die Internetgeschwindigkeit wird sofort gemessen.
Beachten Sie, dass es sich hier um einen Schätzwert der aktuellen Internetgeschwindigkeit handelt. Das Webtool konzentriert sich laut eigenen Angaben hauptsächlich auf die Downloadgeschwindigkeit. Um die Internetgeschwindigkeit zu berechnen, führt das Tool eine Reihe von Downloads und Uploads von und auf Netflix-Servern und berechnet laut Webseite die mögliche Maximalgeschwindigkeit.
Die erste Ansicht zeigt nur einen Wert an (bei uns: 30 Mbit/s). Klicken Sie auf Weitere Informationen anzeigen, um mehr zu erfahren.
Das Webtool misst eine Download-Geschwindigkeit von 30 Mbit/s, bei einem späteren Versuch sind es 39 Mbit/s. Die Upload-Geschwindigkeit variiert ebenfalls, am Schluss beträgt sie 38 Mbit/s (vs. 34 Mbit/s). Ping bleibt konstant bei 2 ms.
Desktop- oder Mobile-Versionen sind nicht verfügbar.
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Speedtests von Schweizer Internetprovidern
Speedtests von Schweizer Internetprovidern
Last but not least können Sie natürlich die Internetverbindung auch bei Ihrem Internetprovider testen. Zum Beispiel:
- Swisscom: über diese Webseite oder mit der Swisscom Home App
- Sunrise: über diese Webseite
- UPC: UPC empfiehlt, für den Internet-Speedtest dieses Speedtest-Programm von cnlab zu installieren.
Update 16.1.2020: Bisher ein wenig untergegangen ist obiger Link zum altehrwürdigen Speedtest von cnlab. Der Speedtest der Schweizer cnlab AG in Rapperswil-Jona ist für Windows, macOS, Android, iOS oder für den Browser verfügbar.
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