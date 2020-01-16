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Claudia Maag
16. Jan 2020
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Die besten Tools und Apps, um den Internetspeed zu messen

Wenn Sie wissen möchten, wie schnell Ihre Internetverbindung ist, sollten Sie diese (Web-)Tools ausprobieren. Ausserdem erklärt PCtipp, was Ping, Jitter und Packet Loss bedeuten.

Webtool Speedtest

© Quelle: PCtipp.ch

Ookla Speedtest

Speedtest by Ookla ist ein Anbieter von Internetleistungstests und konsumentengetriebener Netzwerkdiagnose. Mit mehr als 10 Millionen durchgeführten Tests pro Tag und insgesamt über 20 Milliarden erfassten Testläufen bietet Speedtest Überblick über die weltweite Internetleistung und -verfügbarkeit.

Webtool Speedtest

 © Quelle: PCtipp.ch

Den Ookla-Speedtest gibt es für Windows, macOS sowie Android und iOS (zudem für Chrome und Apple TV). Allerdings kann man den Speedtest auch direkt auf der Webseite speedtest.net durchführen (siehe Screenshot). Demnach hat unser Redaktionsinternet einen Upload-Speed von 36,57 Mbit/s (Megabits per second) und einen Download-Speed von 35,17 Mbit/s. Ping: 3 Millisekunden (ms).

Das Tool für Windows 7 kommt zu einem leicht höheren Upload- sowie einem besseren Download-Speed

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Desktop-Version (in unserem Beispiel für Windows 7) konstatiert unserer Internetverbindung eine Geschwindigkeit von Upload 37,07 Mbit/s und einen Download von 39,46 Mbit/s. Beide Werte sind also höher als beim Webtool-Test. Ping: 2 ms.

Ookla-Speedtest als App

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Android-App kommt auf einen (Wi-Fi-)Upload-Speed von 34,9 Mbit/s und einen Download-Speed von 30,5 Mbit/s. Ping ist 3 ms, Jitter 1 ms. Der Paketverlust sei 0 %.

Ping, Jitter und Packet Loss: Was ist das?

Ooklas Speedtest misst nebst dem Ping-Wert ausserdem noch Jitter und Packet Loss. 

Ping ist neben Upload- und Download-Geschwindigkeit die dritte Grösse in Geschwindigkeitstests und wird in Millisekunden (ms) gemessen. Damit wird gemessen, wie viel Zeit ein Datenpaket bei der Übertragung zu einem Server und wieder zurück benötigt. Ein niedriger Wert ist besser als ein hoher.

Jitter bezieht sich auf eine kleine, zeitliche Verzögerung bei der Datenübertragung in Netzwerken. Ursache können z.B. eine Netzwerküberlastung oder Signalstörungen sein.

Packet Loss (Paketverlust)

Packet Loss (Paketverlust) tritt auf, wenn ein über das Internet gesendetes Datenpaket nicht oder unvollständig empfangen wird. Der Paketverlust wird in Prozent der verlorenen «Pakete» im Vergleich zu den gesendeten «Paketen» angegeben. Bei uns war dies beispielsweise 0 %.

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Geschwindigkeit.ch

Geschwindigkeit.ch

Als Webtool und Android-App erhältlich: Geschwindigkeit.ch

 © Quelle: PCtipp.ch

Der Speedtest von Geschwindigkeit.ch dauert 20 bis 30 Sekunden und bewertet den Upload- und Download-Speed sowie die Reaktion (Ping).

Android-App von Geschwindigkeit.ch

 © Quelle: PCtipp.ch

Entweder messen Sie direkt über die Webseite, alternativ gibt es eine Android-App. Der Onlinetest mass bei uns einen Upload-Speed von 33,74 Mbit/s, einen Download-Speed von 41,60 Mbit/s und einen Ping-Wert von 3. 

Wer auf Details des Tests anzeigen klickt, erhält weitere Informationen wie IP, Datum und Uhrzeit sowie Details zu Ping. Ein Android-App-Test (Wi-Fi) kommt auf einen Upload-Speed von 35,74 Mbit/s und einen Download-Speed von 37,12 Mbit/s und einen Ping-Wert von 5 ms. In der App können auch mehrere Server ausgewählt werden.

Ping-Test

Wer speziell an der Datenübertragungsgeschwindigkeit (Ping) interessiert ist, kann dies separat testen, mit dem Ping-Test.

Geschwindigkeit.ch kann separat nur die Ping (Reaktion) messen

 © Quelle: PCtipp.ch

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fast.com (Netflix-Speed

fast.com (Netflix-Speed)

Bei fast.com muss man kaum etwas selbst machen, einfach fast.com aufrufen und die Internetgeschwindigkeit wird sofort gemessen.

Beachten Sie, dass es sich hier um einen Schätzwert der aktuellen Internetgeschwindigkeit handelt. Das Webtool konzentriert sich laut eigenen Angaben hauptsächlich auf die Downloadgeschwindigkeit. Um die Internetgeschwindigkeit zu berechnen, führt das Tool eine Reihe von Downloads und Uploads von und auf Netflix-Servern und berechnet laut Webseite die mögliche Maximalgeschwindigkeit.

Die erste Ansicht zeigt nur einen Wert an (bei uns: 30 Mbit/s). Klicken Sie auf Weitere Informationen anzeigen, um mehr zu erfahren.

Wer die Internetgeschwindigkeit misst, erhält teilweise unterschiedliche Resultate

 © Quelle: PCtipp.ch

Das Webtool misst eine Download-Geschwindigkeit von 30 Mbit/s, bei einem späteren Versuch sind es 39 Mbit/s. Die Upload-Geschwindigkeit variiert ebenfalls, am Schluss beträgt sie 38 Mbit/s (vs. 34 Mbit/s). Ping bleibt konstant bei 2 ms.

Desktop- oder Mobile-Versionen sind nicht verfügbar.

Nächste Seite: Speedtests von Schweizer Internetprovidern

Speedtests von Schweizer Internetprovidern

Speedtests von Schweizer Internetprovidern

Nicht alle Schweizer Provider bieten einen eigenen Internet-Speedtest an. Hier jener von Sunrise

 © Quelle: PCtipp.ch

Last but not least können Sie natürlich die Internetverbindung auch bei Ihrem Internetprovider testen. Zum Beispiel:

Update 16.1.2020: Bisher ein wenig untergegangen ist obiger Link zum altehrwürdigen Speedtest von cnlab. Der Speedtest der Schweizer cnlab AG in Rapperswil-Jona ist für Windows, macOS, Android, iOS oder für den Browser verfügbar.

cnlab Speedtest aus der Schweiz gibts für den Browser, Windows, Mac, Android und iOS

 © Quelle: PCtipp.ch
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