Die Makros in diesem Projekt sind deaktiviert

Sie haben Makros: In alten Word-Versionen gehen Sie zu Extras/Optionen und wechseln zur Registerkarte Sicherheit. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche Makrosicherheit und überprüfen oder ändern Sie die aktuelle Sicherheitsstufe. Mit «Mittel» sollte die Meldung verschwinden.

In neueren Word-Versionen (z.B. Word 2010) gehts via Datei (Office-Button) zu den Optionen bzw. Word-Optionen und darin zum Sicherheitscenter. Klicken Sie auf Einstellungen für das Sicherheitscenter. Unter Vertrauenswürdige Speicherorte legen Sie die Ordner fest, in denen Sie üblicherweise Ihre eigenen Makro-haltigen Dokumente oder Vorlagen ablegen.

Sie haben keine Makros: Sollte Word in diesem Dokument keine Makros finden? Drücken Sie die Tastenkombination Alt+F11 zum Öffnen des VisualBasic-Editors. Wenn das Dokument tatsächlich keine Makros hätte, fänden Sie in der linken Spalte unter «Project» nur «Microsoft Word Document» und daran angehängt «ThisDocument».