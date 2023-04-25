Diebstahl-Schutz fürs Smartphone

Vorbeugen ist besser als heilen. Dieser Grundsatz gilt bei einem Smartphone besonders. Ohne präventive Massnahmen haben Sie im Verlustfall kaum Chancen, etwas zu retten – weder die Daten auf dem Gerät noch das Smartphone selbst.

In der Prävention geht es vor allem um folgende Massnahmen: zweifelsfreie Identifikation Ihres Geräts, Tracking und Datenschutz. Gehen wir gleich in medias res und zeigen, welche Massnahmen sich unter Android und iOS empfehlen. Im Verlaufe des Artikels erfahren Sie, was Sie im Verlustfall alles tun können.

(Ursprung März 2021; aktualisiert am 25.4.2023)

Seriennummer

Jedes Smartphone hat eine eindeutige Seriennummer. Diese sollten Sie vom Gerät getrennt aufbewahren. Viele Hersteller platzieren einen Sticker auf der Rückseite des Handys, der meist einfach entfernt werden kann. Sie können diesen Sticker beispielsweise auf die Originalschachtel des Smartphones kleben und diese zu Hause sicher verwahren. Alternativ schreiben Sie sich die Nummer digital auf und lagern das Text-File in einem Cloud-Speicher, um von jedem Gerät darauf zugreifen zu können. Die Seriennummer benötigen Sie vor allem, um Ihr Gerät zweifelsfrei zu identifizieren – beispielsweise gegenüber der Polizei, dem Hersteller oder der Versicherung.

Tipp: Als Apple-Nutzer können Sie Ihre Seriennummern auch in der Geräteliste Ihrer iCloud einsehen – direkt auf allen Apple-Geräten in den Apple-ID-Einstellungen und auch per Web unter appleid.apple.com.

Passwortschutz

Falls Ihr Smartphone noch keine Bildschirmsperre verwendet, aktivieren Sie die Funktion am besten gleich jetzt. Heutzutage sind auf einem Smartphone so viele Daten gespeichert, dass ein Gerät ohne Schutz schlicht fahrlässig ist. Zudem verfügen mittlerweile fast alle Smartphones über biometrische Identifikationsmethoden, die das Entsperren einfach und schnell machen. Gleichzeitig gibt es weiterhin die «alten» Methoden wie Passwort, PIN oder Wischmuster, mit denen Sie Ihr Handy entsperren können. Die PIN ist dabei der beste Kompromiss zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit.