5. Nov 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Differenz berechnen und als Gewinn oder Verlust ausweisen
Ich bin Kassier in einem kleinen Verein und führe das Kassabuch. Können Sie mir sagen ob es eine Formel gibt die mir bei der Bilanz behilflich ist. Das heisst: ich habe zwei Werte die ich vergleichen will, und jetzt soll Excel ausrechnen wieviel der Unterschied ist und ob es mehr oder weniger ist.
Selbstverständlich gibt es dafür eine Formel, dafür ist Excel ja da. Entnehmen Sie die Formeln den entsprechenden Feldern in den folgenden Abbildungen. Ob die Differenz mehr oder weniger ist wird in der Zelle A11 deklariert. Je nach Ergebnis wird dort Gewinn, Verlust oder gar nichts drinstehen.
Positives Ergebnis
Negatives Ergebnis
Ausgeglichen
Um das Ergebnis etwas zu verdeutlichen, können Sie noch eine bedingte Formatierung auf die Zelle A11 legen. Damit wird ein allfälliger Verlust dann in roter Schriftfarbe formatiert.
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