Differenz berechnen und als Gewinn oder Verlust ausweisen

Ich bin Kassier in einem kleinen Verein und führe das Kassabuch. Können Sie mir sagen ob es eine Formel gibt die mir bei der Bilanz behilflich ist. Das heisst: ich habe zwei Werte die ich vergleichen will, und jetzt soll Excel ausrechnen wieviel der Unterschied ist und ob es mehr oder weniger ist.

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