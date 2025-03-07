Digitales Zeichnen - Beste Tipps und Tricks

Wie eingangs erwähnt, ist der Hauptunterschied zwischen den zwei Produktkategorien das Betriebssystem. Zeichentablets sind reine Ein-/Ausgabegeräte. Sie werden an einen externen Rechner angeschlossen und gleichzeitig als Bildschirm-Output und Touch-Input verwendet. Sie benötigen nebst dem Tablet also noch einen ordentlich leistungsfähigen Computer. Die Generalisten sind hingegen Gesamtsysteme mit eigenem Betriebssystem und eigenem App-Ökosystem. Zur Auswahl stehen vor allem Geräte mit iOS, Android und Windows, was wiederum eigene Vor- und Nachteile mit sich bringt.

Die Spezialisten haben Vorteile bei der Bedienung. Fast alle Zeichentablets bieten nebst dem Display noch physische Buttons, mit denen wichtige Funktionen einfach erreicht werden können. Dazu gehören Optionen wie das Einstellen der Pinselgrösse sowie einen Schnellzugriff auf Radierer oder den Werkzeugwechsel. Oftmals lassen sich diese Buttons auch individuell belegen, womit sich das Gerät perfekt dem Künstler anpasst. Das resultiert dafür oft in einem grösseren, weniger attraktiven Gerät. Für Designinspirationen geht man dann tatsächlich besser zu den Generalisten. Hier bekommt man filigran gestaltete Rahmen, nahezu randlose Displays und edle Rückseiten – dafür auch weniger haptische Steuerungsmöglichkeiten. Die Bedienung läuft über das Touch-Display, was viele Handgriffe komplizierter macht.

Die Allrounder haben vor allem bezüglich Unkompliziertheit klar die Nase vorn: Unterwegs sind sie nicht zu schlagen, da man nur das eine, meist sehr kompakte Gerät benötigt. Im Park kurz eine Skizze zu erstellen, ist auf einem iPad massiv bequemer als mit einem Laptop und angehängtem Zeichentablet. Im Schnitt erhält man mit einem Alleskönner-Tablet auch mehr Leistung pro Franken. Zwar ist mit einem starken Desktop-PC deutlich mehr Power möglich, diese kostet aber auch mehr. Tablets wie das iPad sind besser optimiert und können auch für kleinere Budgets ansprechende Leistung liefern.

Zum Beispiel: Ein iPad (2022) mit grossem Speicher, Apple Pencil und Schutzhülle kostet rund 650 Franken. Ein Wacom-One-Zeichentablet gibt es für rund 300 Franken. Es bleiben für denselben Betrag also rund 350 Franken Budget für einen PC, Bild 4. Die verfügbaren Computer in dieser Preisklasse sind – gelinde gesagt – ungeeignet für den Zweck. Hat man bereits einen leistungsfähigen Rechner zu Hause, sieht die Situation natürlich anders aus und das iPad wirkt wie ein unnötiger Luxus.