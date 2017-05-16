16. Mai 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
DirectX 9: So läuft es unter Windows 10
Ältere Computerspiele benötigen oft DirectX 9. Dies wird aber mit neueren Betriebssystemen nicht mehr mitgeliefert. So gehts trotzdem.
Benötigen Sie DirectX 9 für ein betagtes Computerspiel, obwohl dieses von Windows 10 nicht mehr unterstützt wird? Einfach nachinstallieren!
- Laden Sie sich DirectX 9 bei Microsoft herunter.
- Klicken Sie auf die Exe-Datei.
- Sie werden nach einem Pfad für das Entpacken der Setup-Datei gefragt. Wählen Sie einen Pfad aus.
- Öffnen Sie den Ordner und klicken Sie auf DXSETUP.exe
- Akzeptieren Sie die Lizenzbestimmungen.
- Klicken Sie auf Fertig stellen.
- Starten Sie den PC neu.
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