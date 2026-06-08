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Klaus Zellweger
8. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Direkt zum Kindle

Am Mac ist es besonders einfach, einen Kindle-E-Reader zu füttern. 

Der Transfer ist nur ein Mausklick entfernt

© PCtipp

Dazu wird die Kindle-Anwendung unter go.pctipp.ch/3539 aus dem App Store geladen und die Anmeldung vollzogen. Anschliessend wird die Datei ausgewählt und das Teilen-Menü geöffnet A. Mit dem Befehl An Kindle senden wird sie importiert und mit dem Kindle-Reader synchronisiert B. Sollte dieser Befehl nicht sichtbar sein, wählen Sie zuerst Erweiterungen bearbeiten C und aktivieren An Kindle senden.

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