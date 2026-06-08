Direkt zum Kindle

Dazu wird die Kindle-Anwendung unter go.pctipp.ch/3539 aus dem App Store geladen und die Anmeldung vollzogen. Anschliessend wird die Datei ausgewählt und das Teilen-Menü geöffnet A. Mit dem Befehl An Kindle senden wird sie importiert und mit dem Kindle-Reader synchronisiert B. Sollte dieser Befehl nicht sichtbar sein, wählen Sie zuerst Erweiterungen bearbeiten C und aktivieren An Kindle senden.