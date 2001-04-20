Dokument fortlaufend nummeriert drucken - Word 97/2000

Das geht einfach und schnell, wenn Sie mit der Funktion AUSFÜLLEN/UNTEN arbeiten, die Sie im Menü BEARBEITEN finden. Tippen Sie die Startnummer in Zeile 2 ein und markieren Sie dann soviele Zeilen nach unten, wie Sie maximal Nummern verwenden wollen. Sie können dann beim Seriendruck immer noch angeben, wie weit Sie bereits drucken möchten (Datensatz von..bis).

Wenn Sie die Datenquelle erstellt und gespeichert haben, können Sie loslegen. Öffnen Sie ihr Dokument/Formular in Word und wählen Sie im Menü EXTRAS den Punkt SERIENDRUCK. Das Hauptdokument ist bereits vorhanden (ihr Dokument), wählen Sie also unter Punkt 2 DATEN IMPORTIEREN/DATENQUELLE ÖFFNEN und geben Sie den Speicherort der zuvor erstellten Excel-Datei an. Da Word standardmässig nach Word-Dokumenten sucht, müssen Sie unter DATEITYP *.xls angeben, damit Sie ihre Datenquelle sehen können