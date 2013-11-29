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Gaby Salvisberg
29. Nov 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Dokumentpfad im Schnellzugriff

Problem: Ich habe es in Word und Excel immer wieder mit Daten auf verschiedenen Laufwerken bzw. Netzlaufwerken zu tun. Den Pfad zu diesen Dokumenten und Arbeitsmappen muss ich von Zeit zu Zeit per Mail oder Messenger an meine Kollegen weitergeben. Gibt es einen Kurzbefehl, mit dem ich schnell den Pfad des aktuell geöffneten Dokuments bzw. der aktuellen Tabelle anzeigen und kopieren kann?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Es gibt eine Möglichkeit, den Pfad der aktuell geöffneten Word- oder Excel-Datei immer im Blickfeld zu haben. Und zwar oben links in der Schnellzugriffsleiste.

Oben links finden Sie in Word und Excel 2007, 2010 und 2013 die «Leiste für den Schnellzugriff». An deren rechtem Rand klappen Sie den unscheinbaren Pfeil auf, um ihr Menü zu öffnen. Klicken Sie auf Weitere Befehle.

Lassen Sie sich bei «Befehle auswählen» die Option «Befehle nicht in der Multifunktionsleiste» anzeigen. Scrollen Sie dort bis zu Dokumentspeicherort. Klicken Sie drauf, jetzt einmal in der Mitte auf Hinzufügen und anschliessend auf OK.

Schon erscheint in der Schnellzugriffsleiste ein Feld mit dem Speicherpfad des aktuell geöffneten Word-Dokumentes oder der aktuell geöffneten Excel-Tabelle. Wollen Sie den Pfad kopieren, klicken Sie einfach hinein. Der Pfad wird automatisch markiert und Sie können ihn wie üblich mittels Tastenkombination Ctrl+C (Strg+C) kopieren und mit Ctrl+V (Strg+V) am gewünschten Platz einfügen. Das funktioniert in Office 2007, 2010 und 2013 praktisch gleich.

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