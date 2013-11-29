Dokumentpfad im Schnellzugriff

Lösung: Es gibt eine Möglichkeit, den Pfad der aktuell geöffneten Word- oder Excel-Datei immer im Blickfeld zu haben. Und zwar oben links in der Schnellzugriffsleiste.

Oben links finden Sie in Word und Excel 2007, 2010 und 2013 die «Leiste für den Schnellzugriff». An deren rechtem Rand klappen Sie den unscheinbaren Pfeil auf, um ihr Menü zu öffnen. Klicken Sie auf Weitere Befehle.

Lassen Sie sich bei «Befehle auswählen» die Option «Befehle nicht in der Multifunktionsleiste» anzeigen. Scrollen Sie dort bis zu Dokumentspeicherort. Klicken Sie drauf, jetzt einmal in der Mitte auf Hinzufügen und anschliessend auf OK.

Schon erscheint in der Schnellzugriffsleiste ein Feld mit dem Speicherpfad des aktuell geöffneten Word-Dokumentes oder der aktuell geöffneten Excel-Tabelle. Wollen Sie den Pfad kopieren, klicken Sie einfach hinein. Der Pfad wird automatisch markiert und Sie können ihn wie üblich mittels Tastenkombination Ctrl+C (Strg+C) kopieren und mit Ctrl+V (Strg+V) am gewünschten Platz einfügen. Das funktioniert in Office 2007, 2010 und 2013 praktisch gleich.