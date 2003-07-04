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PCtipp Redaktion
4. Jul 2003
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

DOS-Datei in Word öffnen

Ich möchte mit Word alte DOS-Dateien aus dem Jahre 1991, die ich noch auf meinem Computer habe, öffnen. Jedoch werden die Umlaute nicht richtig dargestellt und ich erhalte zum Teil Hieroglyphen. Wie komme ich ohne mühsame Suchen/Ersetzen-Sessions in Word zu meinem DOS-Text in korrekter Form?
© Quelle: PCtipp.ch

Zu Zeiten, als es nur DOS gab und noch kein Windows, wurden alle Zeichen im ASCII-Code beschrieben. Das Zeichen bzw. der Buchstabe "A" beispielsweise wird durch den ASCII-Code "65" dargestellt. Das ist auf der ganzen Welt so, das heisst, auch E-Mails, die in Deutschland geschrieben werden, können in Amerika oder anderen Ländern problemlos gelesen werden - solange man sich auf den Bereich bis zum ASCII-Code "127" beschränkt. Zu diesen ersten 127 Zeichen gehören auch Sonderzeichen wie Kommata und Ausrufezeichen u.ä.

Dann gibt es jedoch noch einen erweiterten ASCII-Code, der noch einmal genauso viele Zeichen umfasst und der beispielsweise auch die länderspezifischen Zeichen enthält wie das deutsche "ß" oder die Umlaute "ä", "ö", "ü" usw.

Hier nun stimmen der ASCII-Code, der zu DOS-Zeiten verwendet wurde, und der von Windows verwendete ANSI-Code nicht mehr überein. Deshalb werden Umlaute und länderspezifische Sonderzeichen oft nicht richtig dargestellt. Um die korrekte Darstellung auf den Bildschirm bringen zu können, muss das entsprechende Programm, in diesem Falle also Word, erst einmal wissen, dass es sich um eine DOS-Datei handelt, und diese konvertieren.

Automatisch funktioniert das bei DOS-Dateien oft nicht, also gehen Sie folgendermassen vor, um Word davon zu unterrichten, dass es nun eine DOS-Datei konvertieren soll:

Wählen Sie "Extras/Optionen..." und dann die Registerkarte "Allgemein".

Setzen Sie das Häkchen vor "Konvertierung beim Öffnen bestätigen".

© Quelle: PCtipp.ch

Bestätigen Sie die Änderung mit OK.

Klicken Sie nun im Menü "Datei" auf "Öffnen" und dann auf die DOS-Datei, die Sie öffnen wollen.

Jetzt werden Sie von Word gefragt, in welchem Format Sie die Datei öffnen wollen. Wählen Sie "MS DOS-Text".

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