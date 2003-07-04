DOS-Datei in Word öffnen

Zu Zeiten, als es nur DOS gab und noch kein Windows, wurden alle Zeichen im ASCII-Code beschrieben. Das Zeichen bzw. der Buchstabe "A" beispielsweise wird durch den ASCII-Code "65" dargestellt. Das ist auf der ganzen Welt so, das heisst, auch E-Mails, die in Deutschland geschrieben werden, können in Amerika oder anderen Ländern problemlos gelesen werden - solange man sich auf den Bereich bis zum ASCII-Code "127" beschränkt. Zu diesen ersten 127 Zeichen gehören auch Sonderzeichen wie Kommata und Ausrufezeichen u.ä.

Dann gibt es jedoch noch einen erweiterten ASCII-Code, der noch einmal genauso viele Zeichen umfasst und der beispielsweise auch die länderspezifischen Zeichen enthält wie das deutsche "ß" oder die Umlaute "ä", "ö", "ü" usw.

Hier nun stimmen der ASCII-Code, der zu DOS-Zeiten verwendet wurde, und der von Windows verwendete ANSI-Code nicht mehr überein. Deshalb werden Umlaute und länderspezifische Sonderzeichen oft nicht richtig dargestellt. Um die korrekte Darstellung auf den Bildschirm bringen zu können, muss das entsprechende Programm, in diesem Falle also Word, erst einmal wissen, dass es sich um eine DOS-Datei handelt, und diese konvertieren.

Automatisch funktioniert das bei DOS-Dateien oft nicht, also gehen Sie folgendermassen vor, um Word davon zu unterrichten, dass es nun eine DOS-Datei konvertieren soll:

Wählen Sie "Extras/Optionen..." und dann die Registerkarte "Allgemein".

Setzen Sie das Häkchen vor "Konvertierung beim Öffnen bestätigen".