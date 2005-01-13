DOS-Programme unter Windows XP

In Windows XP ist ein Kompatibilitätsmodus eingebaut, der es ermöglicht, ältere Programme laufen zu lassen. Microsoft behauptet, die meisten Programme werden unter Windows XP korrekt ausgeführt. Ausnahmen sind einige ältere Spiele sowie andere Programme, die speziell für frühere Versionen von Windows geschrieben wurden.

Mit Hilfe des "Programmkompatibilitäts-Assistenten" können Sie den Kompatibilitätsmodus einrichten. Sie finden den Assistenten im Hilfe- und Support-Center von Windows. Rufen Sie dieses über "Start/Hilfe und Support" auf und geben Sie im Suchfeld den Begriff "Kompatibilität" ein. Wählen Sie aus den Suchergebnissen den Artikel "Älteren Programmen ermöglichen, unter Windows XP ausgeführt zu werden" und scrollen Sie in dem Artikel hinunter, bis Sie den Link für den Programmkompatibilitäts-Assistenten sehen. Klicken Sie darauf. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Sie können mit dem Assistenten verschiedene Einstellungen festlegen, z. B. dass das Programm nur mit 256 Farben arbeitet oder die Bildschirmauflösung auf 640 x 480 Pixel gesetzt werden soll.

Statt den Programmkompatibilitäts-Assistenten auszuführen, können Sie die Kompatibilitätseigenschaften eines Programms auch manuell festlegen. Diese Einstellungen sind identisch mit den Optionen im Programmkompatibilitäts-Assistenten.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol oder im Startmenü auf die Verknüpfung des Programms, das Sie ausführen möchten, und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Eigenschaften".

Klicken Sie auf die Registerkarte "Kompatibilität", und ändern Sie die Kompatibilitätseinstellungen für das Programm.