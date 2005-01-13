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PCtipp Redaktion
13. Jan 2005
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

DOS-Programme unter Windows XP

Gibt es eine Möglichkeit, dass man MS-DOS Programme auf Windows XP zum Laufen bringen kann? Habe noch eine ganz alte Version von «3D-Studio» dem jetzigen «3D-Studio Max».
© Quelle: PCtipp.ch

In Windows XP ist ein Kompatibilitätsmodus eingebaut, der es ermöglicht, ältere Programme laufen zu lassen. Microsoft behauptet, die meisten Programme werden unter Windows XP korrekt ausgeführt. Ausnahmen sind einige ältere Spiele sowie andere Programme, die speziell für frühere Versionen von Windows geschrieben wurden.

Mit Hilfe des "Programmkompatibilitäts-Assistenten" können Sie den Kompatibilitätsmodus einrichten. Sie finden den Assistenten im Hilfe- und Support-Center von Windows. Rufen Sie dieses über "Start/Hilfe und Support" auf und geben Sie im Suchfeld den Begriff "Kompatibilität" ein. Wählen Sie aus den Suchergebnissen den Artikel "Älteren Programmen ermöglichen, unter Windows XP ausgeführt zu werden" und scrollen Sie in dem Artikel hinunter, bis Sie den Link für den Programmkompatibilitäts-Assistenten sehen. Klicken Sie darauf. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Sie können mit dem Assistenten verschiedene Einstellungen festlegen, z. B. dass das Programm nur mit 256 Farben arbeitet oder die Bildschirmauflösung auf 640 x 480 Pixel gesetzt werden soll.

Statt den Programmkompatibilitäts-Assistenten auszuführen, können Sie die Kompatibilitätseigenschaften eines Programms auch manuell festlegen. Diese Einstellungen sind identisch mit den Optionen im Programmkompatibilitäts-Assistenten.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol oder im Startmenü auf die Verknüpfung des Programms, das Sie ausführen möchten, und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Eigenschaften".

Klicken Sie auf die Registerkarte "Kompatibilität", und ändern Sie die Kompatibilitätseinstellungen für das Programm.

© Quelle: PCtipp.ch

Die Registerkarte "Kompatibilität" ist nur für Programme verfügbar, die auf der Festplatte installiert sind. Sie können den Programmkompatibilitäts-Assistenten zwar für Programme oder Setup-Dateien ausführen, die sich auf einer CD-ROM oder Diskette befinden, die von Ihnen vorgenommenen Änderungen gehen aber verloren, sobald Sie das Programm geschlossen haben.

Weitere Informationen zu einer Option auf der Registerkarte Kompatibilität erhalten Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Option und dann auf "Direkthilfe" klicken.

Wenn das Programm nach dem Testen mit dem Programmkompatibilitäts-Assistenten nicht korrekt ausgeführt wird, suchen Sie auf der Webseite des Programmherstellers nach einer Aktualisierung des Programms.

Prüfen Sie in Windows Update, ob eine Anpassung (Fix) für das Programm verfügbar ist. Klicken Sie in der Menüleiste von Hilfe- und Supportcenter auf "Home", und klicken Sie dann im rechten Fensterbereich auf "Windows Update".

Wenn das Programm ein Spiel ist, das DirectX verwendet, sollten Sie prüfen, ob Sie die neueste Version von DirectX verwenden. Ausserdem sollten Sie auf der Webseite des Herstellers der Grafik- oder Soundkarte prüfen, ob für die jeweilige Karte neuere Treiber verfügbar sind.

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