Download-Ordner wiederherstellen

Nach der Installation eines Programms kann man dessen heruntergeladene Installationsdatei im Ordner «Downloads» normalerweise löschen: anklicken, Shift+Delete drücken, und – schwupps – landet die Datei ohne Papierkorb-Umweg im Daten-Nirwana.

Aber was, wenn Sie aus Versehen nicht die Datei angeklickt hatten, sondern gleich den ganzen Downloads-Ordner? Erstellen Sie einfach am Ort des Geschehens einen neuen Ordner mit dem exakten namen Downloads.

Falls Sie es zu spät bemerken und nicht sicher sind, wo dieser lag, konsultieren Sie die Registry: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie regedit ein und drücken Sie Enter. Navigieren Sie durch Aufklappen der Zweige zu diesem Zweig und klicken Sie auf den Unterzweignnamen User Shell Folders, damit Sie im rechten Fensterteil die Einträge sehen:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Darin befinden sich mehrere Einträge, meist mit halbwegs verständlichen Bezeichnungen. Einen Eintrag «Downloads» werden Sie aber nicht finden. Betrachten Sie aber einmal den Wert des Eintrags, der diesen kryptischen Namen trägt: {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}. Wenn Sie das Reg-Fenster und die Datenspalten breit genug ziehen oder wenn Sie auf den Eintrag doppelklicken, dürften Sie darin wahrscheinlich dies finden: %USERPROFILE%\Downloads.