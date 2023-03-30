Drei nützliche Einstellungen für Firefox unter Android

In der aktuellen Version 111 von Firefox für Android gibt es einige Einstellungen, die einer Prüfung wert sind, auch – und gerade – für jene, die den Mozilla-Browser zum ersten Mal auf ihr Smartphone laden.

Wieso ist die Adressleiste unten?

Wenn Sie den Browser auf dem Smartphone starten, werden Sie vermutlich feststellen, dass sich die Adress- und Symbolleiste nicht oben, sondern unten befindet. Diese Design-Entscheidung hat das Mozilla-Team wohl deshalb getroffen haben, weil die Smartphones immer grösser werden. Immer mehr (und besonders die jüngeren) User bedienen ihr Smartphone aber einhändig. Wäre die Adressleiste oben, wäre sie bei dieser Bedienweise auf einem grösseren Smartphone kaum mehr erreichbar.

Falls dies Sie aber stört, schalten Sie wieder um: Tippen Sie unten rechts aufs Drei-Punkte-Symbol und gehen Sie zu den Einstellungen. Tippen Sie auf Anpassen. Unter Symbolleiste schalten Sie von Unten wieder auf Oben um.