Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
8. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

DuckDuckGo: Eine Webseite «feuerfest» machen – so gehts

Mit der DuckDuckGo-App für Android können Sie trotz Daten-Löschung auf markierten Webseiten angemeldet bleiben.
© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Die datenschutzfreundliche Suchmaschine DuckDuckGo gibts auch als App für mobile Geräte. Dort führt ein Tippen auf das Flammen-Symbol dazu, dass sämtliche offenen Registerkarten geschlossen und die Daten gelöscht werden. Doch was, wenn Sie z.B. für die Arbeit eine Seite regelmässig benötigen und dort eingeloggt sind? Dafür gibt es den Menüpunkt Feuerfeste Seite.

  1. Loggen Sie sich auf der gewünschten Webseite ein.

  2. Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.

  3. Aktivieren Sie das Häkchen bei Feuerfeste Seite.
  4. Wenn Sie nun auf das Flammen-Symbol klicken, werden zwar alle offenen Tabs geschlossen und die Daten grundsätzlich gelöscht, aber von der gewünschten Seite werden die Login-Daten gespeichert.

Hinweis 1: Was leider auch 2022 nicht geht: Dass Tabs mit Webseiten, die als Feuerfeste Seite markiert sind, geöffnet bleiben und nur die restlichen offenen Tabs geschlossen bzw. die Daten gelöscht werden. Auch die angeblich feuerfesten Seiten fallen quasi dem «Feuer» zum Opfer. Aber immerhin: Wer die Webseite erneut ansurft, ist weiterhin angemeldet.

Hinweis 2: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der DuckDuckGo-Privacy-Browser-Version 5.111.0 durchgeführt.

Übrigens überschritt DuckDuckGo vor gut einem Jahr (18. Januar 2021) erstmals die Marke von 100 Millionen Suchanfragen an einem Tag, wie zdnet.com berichtete

(Ursprung Januar 2021; aktualisiert am 08.02.22)

Kommentare

Browser Android Apps Tipps Internet & Sicherheit Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare