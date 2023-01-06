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Gaby Salvisberg
6. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

Dark Mode

Dunkelmodus in LibreOffice – auch unter Windows

Während Linux-User in LibreOffice schon länger einen Dunkelmodus haben, brauchen die Windows-User hierfür einen kleinen Kniff.

In der Linux-Variante von LibreOffice ist der Dunkelmodus schon länger standardmässig vorhanden

© (Quelle: PCtipp.ch)

Der Dunkelmodus schont die Augen und spart teils sogar Strom. Grund genug, ihn zu verwenden. Falls Sie LibreOffice unter Linux verwenden, kommen Sie schon länger in den Genuss des automatischen Dunkelmodus, sofern Sie auch das System entsprechend eingestellt haben. Unter Windows suchen Sie in LibreOffice den Dunkelmodus vergeblich. Noch! Denn eigentlich ist er schon da.

Speichern Sie zuerst allenfalls geöffnete Dateien. Öffnen Sie in einer LibreOffice-Anwendung (zum Beispiel in Calc) das Menü Extras/Optionen. Klappen Sie im oberen Teil in der linken Spalte LibreOffice auf und klicken Sie auf Erweitert. Pflanzen Sie ein Häkchen ins Kästchen bei Experimentelle Funktionen aktivieren (kann instabil sein). Klicken Sie auf OK und lassen Sie den Neustart von LibreOffice zu.

Aktivieren Sie die experimentellen Funktionen

 © Quelle: PCtipp.ch

Schon ist der Dunkelmodus aktiv, sofern Sie Ihr Windows ebenfalls auf Dunkelmodus getrimmt haben.

Wie Sie aber feststellen werden, sind die Symbole nun nicht mehr besonders gut zu erkennen. Statten Sie nochmals Extras/Optionen einen Besuch ab. Klicken Sie auf Ansicht. Schalten Sie bei Symbolthema zum Beispiel auf Colibre (SVG + dark) um.

Wählen Sie auch beim Symbolthema eins des Typs «+ dark»

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf Anwenden. Das gewählte Symbolthema wird sofort aktiv, auch ohne LibreOffice-Neustart. Schon sieht die Sache deutlich besser aus.

Das Symbolthema «Colibre SVG + dark» ist eine gute Ergänzung zum experimentellen Dunkelmodus von LibreOffice unter Windows

 © Quelle: PCtipp.ch

Hinweise: Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine experimentelle Funktion, die noch instabil sein könnte. Wir haben dies mit LibreOffice 7.4.3.2 unter Windows 11 ausprobiert. Das Auftaktbild stammt von LibreOffice für Linux. In diesem ist der Dunkelmodus aktiv, begleitet vom Symbolthema namens Hicontrast.

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