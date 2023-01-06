Dunkelmodus in LibreOffice – auch unter Windows

Der Dunkelmodus schont die Augen und spart teils sogar Strom. Grund genug, ihn zu verwenden. Falls Sie LibreOffice unter Linux verwenden, kommen Sie schon länger in den Genuss des automatischen Dunkelmodus, sofern Sie auch das System entsprechend eingestellt haben. Unter Windows suchen Sie in LibreOffice den Dunkelmodus vergeblich. Noch! Denn eigentlich ist er schon da.

Speichern Sie zuerst allenfalls geöffnete Dateien. Öffnen Sie in einer LibreOffice-Anwendung (zum Beispiel in Calc) das Menü Extras/Optionen. Klappen Sie im oberen Teil in der linken Spalte LibreOffice auf und klicken Sie auf Erweitert. Pflanzen Sie ein Häkchen ins Kästchen bei Experimentelle Funktionen aktivieren (kann instabil sein). Klicken Sie auf OK und lassen Sie den Neustart von LibreOffice zu.