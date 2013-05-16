E-Mail auf mehreren Geräten

Lösung: Das geht auf jeden Fall. Das «Wie» hängt davon ab, welches Mailprogramm Sie nutzen und welche E-Mail-Protokolle Ihr Mailprovider anbietet.

Fürs Abholen und Verwalten von Mails stehen dem Privatanwender bei vielen Mailprovidern zwei verschiedene Mailprotokolle zur Wahl; fast immer zusätzlich zur Mailverwaltung via Webbrowser.

POP3: Das Mailprogramm holt die Mails auf dem Server ab und löscht sie danach auf dem Server entweder sofort, nach einer bestimmten Zeit oder gar nicht. POP3 funktioniert wie eine Einweg-Kommunikation. Das bedeutet, wenn Sie später eine Mail lokal (in Ihrem Mailprogramm) löschen, bekommt das der Server nicht mit. Das kann so gewünscht sein. Die Verwendung von POP3 mit sofortiger oder um einige Tage verzögerter Löschung kann erste Wahl sein, wenn das Online-Postfach nur wenig Platz bietet und man nur die Mails der letzten paar Tage auf dem Server vorhalten will.

IMAP: Die Mails liegen grundsätzlich alle auf dem Server. Das Mailprogramm synchronisiert jeweils den aktuellen Bestand der erhaltenen und gesendeten Post. Was auch immer Sie via IMAP löschen, beantworten oder als gelesen markieren, wird direkt auf Ihrem Onlinekonto bearbeitet. Das bedeutet: Egal mit welchem Gerät Sie via IMAP oder Browser auf das Konto zugreifen, werden Sie immer den aktuellen Datenbestand antreffen. Mit IMAP müssen Sie jede Mail also nur einmal - und nur auf einem Ihrer Geräte - in die Hand nehmen. Weil IMAP einige Vorteile bietet, erhält es immer mehr Unterstützung von Provider- und Nutzerseite, während die POP3-Nutzung abnimmt.

Viele Nutzer sind dabei, von POP3 auf IMAP umzusteigen. Ein POP3-Konto lässt sich aber leider nicht in ein IMAP-Konto umwandeln. Sie müssen in Ihrem Mailprogramm dasselbe Mailkonto mit IMAP neu einrichten und danach das POP3-Konto löschen (siehe z.B. diesen Kummerkastenbeitrag).

Wollen Sie bei POP3 bleiben oder müssen Sie, weil Ihr Provider kein IMAP unterstützt? Wenn Sie Ihre Mails per POP3 abholen, können Sie das Konto in Ihrem Mailprogramm so einstellen, dass die Mails nach dem Abholen nicht sofort gelöscht werden.