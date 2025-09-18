E-Mail-Konten einrichten  – so gehts

Das Hinzufügen eines Microsoft-Kontos (beispielsweise mit einer Outlook.de-Adresse) beginnt via Datei/Konto hinzufügen. Geben Sie die Mailadresse und das zugehörige Passwort ein. Aufgepasst beim Fenster Dieses Konto überall auf Ihrem Gerät verwenden. Wenn Sie unter Windows lieber mit einem lokalen Konto arbeiten, nutzen Sie in diesem Moment den unscheinbaren Link Nur Microsoft-Apps, Bild 7. Klicken Sie auf Weiter, wird das Konto eingerichtet.

Beenden Sie Outlook nach dem Klick auf Vorgang abgeschlossen und starten es neu. Das im Hintergrund geöffnete Browserfenster mit der Werbung für Outlook auf dem Smartphone können Sie schliessen.

Hinweis: Bei einem Microsoft-Konto zeigt Outlook in der linken Spalte immer die Mailadresse als Kontobezeichnung.

Google-Account

Auch dies erfolgt via Datei/Konto hinzufügen. Tippen Sie Ihre Gmail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter. Im nächsten Schritt geben Sie Ihr Gmail-Passwort ein und achten darauf, dass Angemeldet bleiben aktiviert ist. Klicken Sie auf Anmeldung. Falls eine Zwei-Faktor-Authentisierung eingerichtet ist, sollte Outlook sogar damit klarkommen. Im nächsten Fenster nicken Sie via Zulassen einige Berechtigungen ab, sonst kann Outlook mit den Daten aus Ihrem Google-Konto nicht arbeiten. Beim Gmail-Konto ist das Ändern des Namens und der Kontobezeichnung in Outlook möglich; siehe «Kontoeinstellungen», weiter oben unter Teil 2.

Wenn Sie Outlook verwenden, sollten Sie auch Ihre Kontakte und den Kalender dorthin bzw. in Ihr Microsoft-Konto überführen. Das Synchronisieren ist nur über Add-ons oder Zusatzprogramme möglich. Eines davon heisst CCTSync und ist unter andreasulbricht.de in einer Gratisversion verfügbar. Wir haben es bislang nicht getestet.

Kontoreihenfolge

Möchten Sie die Reihenfolge der Konten in der linken Spalte ändern? Schnappen Sie den Namen des Kontos per Maus und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste in die gewünschte Richtung. Sie werden als Orientierungshilfe einen schwarzen Querstrich sehen.Sobald dieser dort ist, wo das Konto erscheinen soll, lassen Sie die Maustaste los.

Standardkonto

Die Einstellung Standardkonto legt fest, welches Konto standardmässig zum Erstellen einer neuen Mail genutzt wird, wenn Sie zum Beispiel auf einer Webseite eine Mailadresse anklicken. Öffnen Sie Datei/Kontoeinstellungen/Kontoeinstellungen. Das aktuelle Standardkonto ist dort mit einem Häkchen versehen. Wollen Sie ein anderes wählen, klicken Sie das gewünschte an und gehen oben zu Als Standard festlegen.

Windows 11 Mail

IMAP-Account

Die Mail-App, die unter Windows 10 und 11 vorinstalliert ist, eignet sich nur für Leute mit wenig Mailaufkommen, die keine besonderen Ansprüche an ein Mailprogramm stellen und keine Zusatz-Software benutzen wollen. Sie bietet kaum Einstellungsmöglichkeiten, keinen Spam-Filter und favorisiert offensichtlich die Nutzung eines Microsoft-Kontos. Es lassen sich aber auch IMAP- oder Google-Konten einrichten.

Starten Sie die Mail-App und gehen Sie via Zahnrad-Symbol unten links zu Konten verwalten/Konto hinzufügen. Scheinbar stehen nur Outlook-, Office-, Google- und Yahoo-Konten zum Einrichten zur Verfügung, alternativ lässt sich auf den ersten Blick sonst nur noch ein Kostenloses Konto erstellen (natürlich bei Microsoft). Sobald Sie aber per Maus über einen der Einträge fahren, bekommt das Fenster am rechten Rand einen sehr schmalen,unscheinbaren Scrollbalken.