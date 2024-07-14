Alles für Ihre E-Mails

Mozilla Thunderbird ist wie Microsoft Outlook ein E-Mail-Programm. Es stammt wie der Webbrowser Firefox von Mozilla. Analog zu Outlook bringt Thunderbird etliche Power-Funktionen mit, etwa einen Kalender und einen Spam-Filter. Die jüngste Version der Software wartet mit Neuerungen wie einer dynamische Symbol­leiste, einem frischen Kalenderdesign, einem besseren Adressbuch und cleveren Tags auf.

Erste Schritte: Die neuste Version von Thunderbird ist für Linux, macOS und Windows unter der Internetadresse thunderbird.net/de verfügbar. So passen Sie die Anzeige in Thunderbird an: Wer gerne viel Inhalt auf möglichst wenig Platz wünscht, findet direkt im Hamburger-Menü die Option Dichte. Diese bestimmt, wie viel Abstand Thunderbird zwischen einzelnen E-Mails und sonstigen Objekten zeigt. Unter dem Menüpunkt Hamburger-Menü/Ansicht steht optional ausserdem eine dreispaltige Ansicht bereit. (nmgz)

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Software für Windows, macOS und Linux • gratis • Deutsch • thunderbird.net/de