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PCtipp Redaktion
14. Jul 2024
Lesedauer 2 Min.

Tools & Apps

Alles für Ihre E-Mails

Was? Ihr kennt Thunderbird nicht? Dann solltet Ihr mal einen Blick darauf werfen.

Thunderbird ist die Gratis-Alternative zum Mail- und Terminprogramm Outlook

© (Quelle: PCtipp.ch)

Mozilla Thunderbird ist wie Microsoft Outlook ein E-Mail-Programm. Es stammt wie der Webbrowser Firefox von Mozilla. Analog zu Outlook bringt Thunderbird etliche Power-Funktionen mit, etwa einen Kalender und einen Spam-Filter. Die jüngste Version der Software wartet mit Neuerungen wie einer dynamische Symbol­leiste, einem frischen Kalenderdesign, einem besseren Adressbuch und cleveren Tags auf.

Erste Schritte: Die neuste Version von Thunderbird ist für Linux, macOS und Windows unter der Internetadresse thunderbird.net/de verfügbar. So passen Sie die Anzeige in Thunderbird an: Wer gerne viel Inhalt auf möglichst wenig Platz wünscht, findet direkt im Hamburger-Menü die Option Dichte. Diese bestimmt, wie viel Abstand Thunderbird zwischen einzelnen E-Mails und sonstigen Objekten zeigt. Unter dem Menüpunkt Hamburger-Menü/Ansicht steht optional ausserdem eine dreispaltige Ansicht bereit. (nmgz)

Bei uns auf PCtipp.ch gibt es viele Tipps zu Thunderbird zu finden. Zu den Tipps geht es hier.

Software für Windows, macOS und Linux • gratis • Deutsch • thunderbird.net/de

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