E-Mails als Entwürfe im Outlook speichern

Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche "Speichern" im Menü der Mail, die Sie gerade bearbeiten. Sie können auch im Menü "Datei" auf "Speichern" klicken. Die Mail wird nun automatisch in den Entwürfen abgelegt. Wenn Sie die Bearbeitung nun unterbrechen und später fortsetzen wollen, dann speichern Sie sie und schliessen die Mail einfach - sie ist nun als Entwurf festgehalten. Wenn Sie in der Outlook-Leiste auf "Entwürfe" klicken, dann wird die Mail in der Liste angezeigt. Doppelklicken Sie darauf, und sie wird zur weiteren Bearbeitung geöffnet.