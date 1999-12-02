E-Mails mit Anhang dekodieren

Über das Internet können nur 7-Bit-ASCII-Texte übertragen werden, Programm- und andere Datenfiles wie BMP-Bilder oder auch nur Word-Dateien benutzen jedoch 8-Bit-ASCII-Zeichen. Sie müssen daher vor dem Senden kodiert und beim Empfangen wieder dekodiert werden. Dazu werden zwei Verfahren benutzt: Zum einen das neuere MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extension), das alle aktuellen Internet-Browser verstehen und ohne Zusatzprogramme anzeigen können. Zum anderen gibt es das UUCP-Format (Unix-to-Unix Copy Program), das auf allen Plattformen verwendet wird. BinHex-Dateien, also Programmfiles, lassen sich nur mit UUCP kodieren. Speichern Sie diese E-Mails oder Anhänge als "Datei.uue". Wenn Sie das Programm "WinZip" auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie diese als Winzip-Archiv öffnen und dessen Inhalt mit dem Befehl "Extrahieren" dekodieren.