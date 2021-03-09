9. Mär 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Edge: vertikale Tabs aktivieren – so gehts
Wer seine Registerkarten statt horizontal lieber vertikal organisiert, kann dies nun auch im Edge-Browser so handhaben.
Edge 89 brachte nicht nur einen Ruhemodus für Tabs (So ändern Sie die Zeit für Tabs im Ruhestand), sondern auch vertikale Tabs. Wer die horizontale Ansicht nicht mag, kann nun seine Registerkarten in der linken Spalte organisieren und dort zwischen den Tabs wechseln.
- Klicken Sie auf das kleine Symbol ganz oben links im aktuellen Edge-Browser (vertikale Registerkarten aktivieren, Bild oben).
- Zuvor bereits geöffnete Registerkarten werden nun automatisch in der linken Spalte angezeigt.
- Um wieder zu wechseln, tippen Sie einfach erneut auf das Vertikale-Registerkarten-Symbol).
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