Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
9. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

KI in der Praxis

Eigene Dokumente zusammenfassen und durchsuchen mit KI

Wie kann ich mithilfe der KI am besten eigene Dokumente zusammenfassen oder durchsuchen lassen?
Bild 2_web.jpg

Praktisch: Gemini Notebook zeigt Ihnen für alle Antworten an, wo es die Information in Ihren Dokumenten gefunden hat

© PCtipp

Problem: Wie kann ich mithilfe der KI am besten eigene Dokumente zusammenfassen oder durchsuchen lassen?

Lösung: Nutzen Sie dafür die Funktion Notebooks direkt in Google Gemini. Das Besondere daran: Gemini antwortet in der Funktion Notebooks ausschliesslich auf Basis Ihrer hochgeladenen/eingefügten Dokumente. So halluziniert die KI praktisch überhaupt nicht und liefert Ihnen zur Kontrolle die genaue Textstelle als Beleg, die Sie für die Antwort verwendet hat.

Öffnen Sie gemini.google.com  im Webbrowser. Klicken Sie in der Menüleiste links unter dem Punkt Notebooks auf Neues Notebook. Falls Sie die Funktion zum ersten Mal nutzen: Klicken Sie einfach einmalig auf Zustimmen und Notebooks verbinden.

Geben Sie bei der Frage «Woran arbeitest du gerade?» einen Namen für Ihr Projekt ein (etwa Anleitung Kaffeemaschine) und klicken Sie rechts auf den Pfeil.

Greifen Sie rechts zu Quelle hinzufügen. Wählen Sie Ihre Textdateien vom Computer aus oder geben Sie einen Link/Text als Quelle an, indem Sie ihn kopieren und anschliessend einfügen. Sind alle Quellen in Gemini vorhanden und hochgeladen, schliessen Sie das Fenster oben rechts mit einem Klick auf das X.

Schreiben Sie anschliessend im Chatfenster von Google Gemini ganz konkrete Fragen, zum Beispiel: «Wie entkalke ich meine Kaffeemaschine?».

Tipp: Wenn Sie nach der Antwort mit der Maus über die kleinen Zahlen/Quellenangaben fahren, zeigt Ihnen Gemini sofort die exakte Textstelle aus Ihren Quellen an.

Kommentare

Künstliche Intelligenz
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

five sunrise.jpg
News
Sunrise lanciert Handy-Abo Five mit integriertem KI-Chat
Sunrise lanciert unter einer weiteren Zweitmarke ein Handy-Abo mit integriertem KI-Chat. Telekom-Experte Ralf Beyeler von moneyland.ch hat das neue Angebot analysiert.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Nov 2026
Mehr erfahren
ChatGPT-Image-15.jpg
Praxis
App-Tipps
Alle Tools immer dabei
Selbst ältere USB-Sticks bieten in der Regel genug Platz für Dutzende, wenn nicht gar Hunderte nützliche Programme. Wir stellen die besten Tool-Sammlungen vor und geben hilfreiche Tipps zu ihrer zeitsparenden Einrichtung.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Fischer.png
Andreas Fischer
8. Nov 2026
Mehr erfahren
declar bazg.jpg
News
Declar Web-Anwendung ab sofort verfügbar
Ab dem 9. November 2026 können Schweizer KMU sowie in- und ausländische Transportunternehmen, die keine kommerzielle Verzollungssoftware nutzen, ihre Transportanmeldungen im Handelswarenverkehr kostenlos über die Web-Anwendung «Declar» im ePortal erfassen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Nov 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Backup-Infos
In welcher Datei liegen eigentlich Ihre Browser-Bookmarks?
Beim Backup würden Sie von Ihrem Webbrowser gerne nur die Lesezeichen bzw. Favoriten sichern. Aber wo sind die auf Windows-Systemen gespeichert? Wir zeigen es für Google Chrome, Microsoft Edge (alt und neu), Mozilla Firefox und Internet Explorer.
5 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
16. Okt 2020
Gemini_Generated_Image_neoga0neoga0neog_web.jpg
Praxis
Software-Tipps
10 Gratis-Tools für Windows
Nicht jede nützliche Software muss Geld kosten. Mit den richtigen Freeware-Programmen erweitern Sie Windows um praktische Funktionen und erledigen viele Aufgaben schneller, einfacher und komfortabler.
7 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Fischer.png
Andreas Fischer
20. Okt 2026
shutterstock_474306199@siiixth_web.jpg
Praxis
Windows-Tipps
Windows beschleunigen
Bestimmt kennen Sie das Phänomen: Windows wird im Laufe der Zeit immer träger. Doch es gibt Mittel und Wege, um die Bremsen zu lösen und neuen Schwung in Ihr Betriebssystem zu bringen. Wir helfen Ihnen Schritt für Schritt dabei.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Dumont.png
Andreas Dumont
14. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare