Eigene Dokumente zusammenfassen und durchsuchen mit KI

Problem: Wie kann ich mithilfe der KI am besten eigene Dokumente zusammenfassen oder durchsuchen lassen?

Lösung: Nutzen Sie dafür die Funktion Notebooks direkt in Google Gemini. Das Besondere daran: Gemini antwortet in der Funktion Notebooks ausschliesslich auf Basis Ihrer hochgeladenen/eingefügten Dokumente. So halluziniert die KI praktisch überhaupt nicht und liefert Ihnen zur Kontrolle die genaue Textstelle als Beleg, die Sie für die Antwort verwendet hat.

Öffnen Sie gemini.google.com im Webbrowser. Klicken Sie in der Menüleiste links unter dem Punkt Notebooks auf Neues Notebook. Falls Sie die Funktion zum ersten Mal nutzen: Klicken Sie einfach einmalig auf Zustimmen und Notebooks verbinden.

Geben Sie bei der Frage «Woran arbeitest du gerade?» einen Namen für Ihr Projekt ein (etwa Anleitung Kaffeemaschine) und klicken Sie rechts auf den Pfeil.

Greifen Sie rechts zu Quelle hinzufügen. Wählen Sie Ihre Textdateien vom Computer aus oder geben Sie einen Link/Text als Quelle an, indem Sie ihn kopieren und anschliessend einfügen. Sind alle Quellen in Gemini vorhanden und hochgeladen, schliessen Sie das Fenster oben rechts mit einem Klick auf das X.

Schreiben Sie anschliessend im Chatfenster von Google Gemini ganz konkrete Fragen, zum Beispiel: «Wie entkalke ich meine Kaffeemaschine?».

Tipp: Wenn Sie nach der Antwort mit der Maus über die kleinen Zahlen/Quellenangaben fahren, zeigt Ihnen Gemini sofort die exakte Textstelle aus Ihren Quellen an.