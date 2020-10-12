12. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.
iOS 14
Eigene iOS-Icons erstellen - so gehts!
Mittels «Kurzbefehl» können individuelle iOS-Icons gebastelt werden. Wir zeigen, wie das geht.
iOS 14 bietet zahlreiche neue Funktionen, darunter auch die Möglichkeit, der ganzen Oberfläche einen individuellen Anstrich zu geben. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.
- Suchen Sie mittels Spotlight die Funktion Kurzbefehle und wählen Sie die App aus.
- Tippen Sie auf das Plus-Icon.
- Suchen Sie nun nach App öffnen.
- Tippen Sie auf Weiter.
- Benennen Sie den Kurzbefehl nach der App, die Sie umgestalten wollen.
- Tippen Sie danach auf den Button Auswählen.
- Wählen Sie die entsprechende App.
- Tippen Sie auf den blauen Kreis mit den drei Punkten darin.
- Wählen Sie den Punkt Zum Home-Bildschirm.
- In der Vorschau tippen Sie auf das Kurzbefehl-Icon beim Punkt Name und Symbol für den Home-Bildschirm.
- Wählen Sie Foto auswählen
- Wählen Sie ein Foto aus, tippen Sie auf Hinzufügen, danach auf Fertig.
- Sie haben das Icon (in unserem Falle auf Gmail getauft), auf dem Homescreen. Tippen Sie drauf, um es zu öffnen.
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