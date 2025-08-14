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Gaby Salvisberg
14. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.

USSD-Codes

Eigene Mobilfunknummer anzeigen

Besonders, wenn man sich ein Zweitgerät zulegt, kennt man die neue Rufnummer meist nicht sofort auswendig. So finden Sie die Nummer raus.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Vielleicht haben Sie für Vereins-, Hobby- oder andere Zwecke ein zweites Smartphone mit neuer SIM-Karte zugelegt. Aber wie lautet die Rufnummer?

Klar: Sie könnten sich vom neuen Gerät aus entweder eine SMS an eine Ihnen bekannte Nummer senden oder einfach einmal anrufen, damit die Nummer im Display Ihres Hauptgeräts erscheint. Aber vielleicht haben Sie gerade kein anderes Smartphone in der Nähe und kein Festnetztelefon mit Display.

Variante 1: Einstellungen

Auf den meisten Geräten gibts die Möglichkeit, in der Einstellungen-App unter einem Punkt wie Über das Telefon nachzuschauen. Doch sehr oft ist da nicht mehr zu erfahren: «Telefonnummer unbekannt».

Variante 2: GSM-/USSD-Codes

Aber es geht auch anders, und zwar mit sogenannten GSM- bzw. USSD-Codes. Die unterscheiden sich je nach Netzanbieter.

Falls Sie zum Beispiel das Sunrise-Netz verwenden, öffnen Sie die Telefon-App, tippen *122# und die Anruftaste – schon sollte die Nummer erscheinen. Das geht aber leider nur mit Android-Geräten. Wobei mit swype auf dem Sunrise-Netz hat es mit einem iPhone geklappt.

Im Swisscom-Netz (so z. B. auch mit Coop Mobile) ist es hingegen *130*125#.

Die Rufnummer (wir haben sie verpixelt) wird angezeigt

 © Quelle: PCtipp.ch

Für Salt haben wir (noch) keinen entsprechenden USSD-Code gefunden; laut einem alten Beitrag in einem anderen Forum solle #147# funktionieren, was wir aber nicht bestätigt fanden.

Hinweis: Da diese Codes nicht von den Geräten, sondern vom Netzprovider abhängen, funktionieren sie auch auf iPhones.

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