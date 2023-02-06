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Florian Bodoky
6. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Eigene MP3s über Spotify streamen – so gehts!

Wollen Sie Ihre eigene Musik über Spotify streamen? Es gibt einen Weg, die eigenen MP3s hinzuzufügen.
Screenshot aus der Spotify-Desktop-App

So können Sie lokale Dateien streamen

© Quelle: PCtipp.ch

Auch wenn es auf Spotify inzwischen (laut Spotify selbst) über 80 Millionen Titel gibt, die angehört werden können, vielleicht ist ausgerechnet Ihre Lieblingsband nicht dabei. So können Sie deren Lieder aber dennoch auf Spotify hören:

So können Sie lokale Dateien streamen

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Laden Sie die Spotify-Desktop-App herunter und melden Sie sich an (Premium-Account erforderlich).
  2. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf Einstellungen.
  3. Scrollen Sie zum Menüpunkt Lokale Dateien
  4. Klicken Sie auf den Button Quelle hinzufügen und navigieren Sie zum Pfad, unter dem die gewünschten Musik-Dateien gespeichert sind, und klicken Sie auf Hinzufügen.
  5. Erstellen Sie eine neue Playlist und fügen Sie die lokalen Audio-Dateien hinzu.
  6. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN, in dem sich auch Ihr PC/Laptop befindet.
  7. Tippen Sie auf der Smartphone-App nun auf Bibliothek, danach auf Playlists.
  8. Suchen Sie die fragliche Playlist und öffnen Sie diese. 
  9. Aktivieren Sie den Herunterladen-Button (auf Grün stellen).

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