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PCtipp Redaktion
28. Mai 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Eigene Musik beim Windowsstart

Ich möchte, dass ein bestimmter Musiktitel beim Aufstarten des PCs abzuspielen beginnt. Dazu habe ich ihn in den Autostart-Ordner kopiert. Nun startet er zwar, aber der Windows Media Player öffnet sich auch immer. Wie kann ich die Musik abspielen lassen, ohne dass der Media Player sich öffnet?
© Quelle: PCtipp.ch

Benutzen Sie dazu am besten die Möglichkeit, bei Windows-Aktionen einen bestimmten Sound abspielen zu lassen. So wird standardmässig beim Aufstarten von Windows der Windows-Startsound abgespielt. Statt dessen können Sie ein beliebiges anderes Musikstück auswählen. Einzige Voraussetzung ist, dass es im WAV-Format vorliegen muss.

© Quelle: PCtipp.ch

Öffnen Sie die Systemsteuerung und rufen Sie "Sounds und Audiogeräte" auf. Im Register "Sounds" suchen Sie das Ereignis "Windows starten". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen" und wählen Sie den Musiktitel aus, der beim Start abgespielt werden soll. Bestätigen Sie das mit "OK". Testen können Sie Ihre Einstellung, indem Sie sich als Benutzer ab- und wieder anmelden. Beim Start von Windows sollte nun der gewählte Song gespielt werden.

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