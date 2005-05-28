Eigene Musik beim Windowsstart

Öffnen Sie die Systemsteuerung und rufen Sie "Sounds und Audiogeräte" auf. Im Register "Sounds" suchen Sie das Ereignis "Windows starten". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen" und wählen Sie den Musiktitel aus, der beim Start abgespielt werden soll. Bestätigen Sie das mit "OK". Testen können Sie Ihre Einstellung, indem Sie sich als Benutzer ab- und wieder anmelden. Beim Start von Windows sollte nun der gewählte Song gespielt werden.