10. Okt 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Ein grosses Ü schreiben
Wie kann ich ein grosses Ü schreiben? Bis anhin habe ich das Wort einfach klein geschrieben und dann über die Rechtschreibprüfung korrigiert.
Um ein grosses Ü zu schreiben, betätigen Sie einfach vorher die CAPSLOCK-Taste, schreiben dann das ü und betätigen erneut die CAPSLOCK-Taste, um sie wieder auszuschalten
Folgende Ergänzung zu diesem Thema wurde uns freundlicherweise von einem aufmerksamen Leser zugeschickt:
Sie können ein grosses Ü schreiben wenn Sie erst die beiden hochgestellten Punkte "¨" in der vierten Reihe rechts drücken und danach ein grosses "U" schreiben = Ü
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