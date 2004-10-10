Um ein grosses Ü zu schreiben, betätigen Sie einfach vorher die CAPSLOCK-Taste, schreiben dann das ü und betätigen erneut die CAPSLOCK-Taste, um sie wieder auszuschalten

Folgende Ergänzung zu diesem Thema wurde uns freundlicherweise von einem aufmerksamen Leser zugeschickt:

Sie können ein grosses Ü schreiben wenn Sie erst die beiden hochgestellten Punkte "¨" in der vierten Reihe rechts drücken und danach ein grosses "U" schreiben = Ü