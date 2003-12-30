Eingabeaufforderung mit einem Befehl starten

Wenn Sie die Windows-Eingabeaufforderung schon mit einem Befehl starten möchten, tippen Sie nach "cmd" die Option "/k" sowie der auszuführende Befehl ein. Um beispielsweise den Ordnerinhalt des Standardpfades anzuzeigen tippen Sie "cmd /k dir", um direkt auf das Laufwerk D: zu wechseln "cmd /k d:" ein.