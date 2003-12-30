30. Dez 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Eingabeaufforderung mit einem Befehl starten
Wie kann ich in Windows 2000 die Konsole «cmd» mit einem Befehl wie z.B. «dir» in einem einzigen Aufruf ausführen?
Wenn Sie die Windows-Eingabeaufforderung schon mit einem Befehl starten möchten, tippen Sie nach "cmd" die Option "/k" sowie der auszuführende Befehl ein. Um beispielsweise den Ordnerinhalt des Standardpfades anzuzeigen tippen Sie "cmd /k dir", um direkt auf das Laufwerk D: zu wechseln "cmd /k d:" ein.
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