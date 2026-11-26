Lösung: ChatGPT legt sogenannte Erinnerungen an, um später in Gesprächen darauf Bezug nehmen zu können. Das lässt sich in den Einstellungen einsehen und anpassen.

Klicken Sie unten links auf Ihr Profilbild und öffnen Sie die Einstellungen. Wählen Sie den Reiter Personalisierung und scrollen Sie nach unten bis zur Option Erinnerung. Tippen Sie dort auf den Button Verwalten. Es öffnet sich ein Fenster mit allen Informationen, die ChatGPT über Sie gespeichert hat.

Möchten Sie diese Angaben anpassen, schreiben Sie einfach unten in das Chatfenster Ihre Anweisungen hinein. Zum Beispiel: «Lösche Information xy über mich.»

Alternativ können Sie Text per Rechtsklick markieren. Es öffnet sich ein Pop-up-Button namens Korrigieren. Klicken Sie auf diesen und geben Sie Ihre Korrektur per Prompt ein.