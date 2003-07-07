Erledigte Aufgaben aus Outlook archivieren

Sie können dies mit der "AutoArchivierung" von Outlook realisieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner "Aufgaben" und dann im Kontextmenü auf "Eigenschaften". Dann klicken Sie auf die Registerkarte "AutoArchivierung".

Geben Sie im Feld "Alte Elemente verschieben nach:" den Pfad und Dateinamen an, in den Sie ihre bearbeiteten Aufgaben verschieben wollen. Sie können für das Ausführen dieser Aufgabe einen beliebigen Zeitraum zwischen einem Tag und 999 Monaten angeben.