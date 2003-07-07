Tipps & Tricks
Erledigte Aufgaben aus Outlook archivieren
Sie können dies mit der "AutoArchivierung" von Outlook realisieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner "Aufgaben" und dann im Kontextmenü auf "Eigenschaften". Dann klicken Sie auf die Registerkarte "AutoArchivierung".
Geben Sie im Feld "Alte Elemente verschieben nach:" den Pfad und Dateinamen an, in den Sie ihre bearbeiteten Aufgaben verschieben wollen. Sie können für das Ausführen dieser Aufgabe einen beliebigen Zeitraum zwischen einem Tag und 999 Monaten angeben.
Bei der nächsten AutoArchivierung werden Ihre erledigten Aufgaben nun in die von Ihnen benannte Datei exportiert und aus Ihrem Outlook gelöscht.
Die allgemeine AutoArchivierung nicht nur für diesen Ordner sondern auch für das gesamte Outlook muss jedoch aktiviert sein, damit dieser Befehl ausgeführt wird. Diese Aktivierung nehmen Sie unter "Extras/Optionen.../Weitere/AutoArchivierung" vor.
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