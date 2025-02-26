Ersatz für WordPad

Das Tool WordPad erblickte 1995 zusammen mit Windows 95 das Licht der Welt (siehe auch Box). Der Abschied von der kleinen Textverarbeitung vollzieht sich in mehreren Schritten. Bereits 2020 schuf Microsoft erstmals die Möglichkeit, WordPad zu deinstallieren. Damals degradierte Microsoft WordPad zusammen mit Notepad und dem Bildbearbeitungsprogramm Paint zu optionalen Windows-Tools. Zudem animierte der Konzern die Anwender, auf die Onlineversion von Microsoft Word umzusteigen. 2023 kündigte Microsoft an, das Programm abschaffen zu wollen. Nun ist es so weit: Das aktuelle Windows 11 sowie alle künftigen Versionen werden WordPad nicht mehr enthalten.

Die Nutzer, die bisher WordPad zum Schreiben von Texten benutzt haben, sollen für DOC- und RTF-Texte entweder auf das kostenpflichtige Microsoft Word oder auf das spartanische Notepad ausweichen. Letzteres ist der Streichliste von Microsoft bisher nicht zum Opfer gefallen.

Unser Artikel stellt Ihnen fünf kostenlose Alternativen zu WordPad vor, mit denen Sie weiterhin bequem Ihre Texte verfassen können.