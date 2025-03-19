eSIM ganz einfach - die besten Tipps und Tricks

Sie können auch in industrielle Geräte eingelötet werden, bei denen ein SIM-Karten-Steckplatz nicht leicht zugänglich wäre.

Da eSIMs aus der Ferne umprogrammiert werden können, bedeutet dies, dass sie sich in grosser Zahl verwalten lassen. So kann zum Beispiel ein Unternehmen, das tausende Verkaufsautomaten betreibt, die mit dem Internet verbunden sind, den Internetprovider quasi mit einem Tastendruck von der Zentrale aus wechseln.

Was kann eine eSIM?

Bei Smartphones geben Ihnen eSIMs viel mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Abos. Mit einem voll funktionsfähigen eSIM-Gerät können Sie mehrere Tarife hinzufügen, etwa einen für das Inland und einen für das Ausland und zwischen diesen hin und her wechseln. Ausserdem geht es viel schneller, den Mobilfunkanbieter komplett zu wechseln – nur schon, weil Sie nicht mehr warten müssen, bis die physische SIM-Karte per Post eintrifft.

eSIM und 5G

eSIM hat nichts mit 5G zu tun. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Standards, die lediglich ungefähr zur gleichen Zeit entstanden sind. Aber es gibt eine wichtige Verbindung: 5G unterstützt viel mehr Geräte pro Quadratkilometer als 4G. Das hat die Branche dazu veranlasst, immer mehr Objekte mit eSIMs auszurüsten, um diese 5G-fähig zu machen und so zu vernetzen. Beispiele dafür sind Sensoren, Drohnen und intelligente Zähler. Die eSIM wird sich deshalb in der 5G-Ära weiter verbreiten.

Die Vorteile von eSIMs

Mit einer eSIM können Sie Ihren Mobilfunkanbieter, Ihre Daten oder Ihr Abo per Software ändern. Das macht nicht nur vieles einfacher, Sie haben auch mehr Flexibilität und Kostenfreiheit.

Ein Beispiel für die Einfachheit: Bei eSIM-Geräten können Sie in der Regel einen QR-Code scannen, um Ihren Mobilfunkanbieter oder Ihr Abo sofort zu ändern (dazu später mehr). Sie müssen nicht mehr in einen Laden gehen, auf die Post warten und dann noch mit einem winzigen Chip herumfummeln, den Sie korrekt in einen SIM-Schacht stecken müssen.

Bei eSIM-Geräten können Sie in der Regel einen QR-Code scannen, um Ihren Mobilfunkanbieter oder Ihr Abo sofort zu ändern (dazu später mehr). Sie müssen nicht mehr in einen Laden gehen, auf die Post warten und dann noch mit einem winzigen Chip herumfummeln, den Sie korrekt in einen SIM-Schacht stecken müssen. Ein Beispiel für mehr Kostenfreiheit: Auf Smartphones wie dem Apple iPhone 15 oder dem Samsung Galaxy S24 können Sie bis zu acht eSIM-Profile speichern, von denen zwei gleichzeitig aktiv sein dürfen. Das gibt Ihnen eine unglaubliche Freiheit, den Anbieter spontan zu wechseln. So können Sie etwa im Ausland ruckzuck ein eSIM mit Datentarif eines lokalen Anbieters installieren. Dadurch lässt sich WhatsApp weiterhin mit Ihrer Schweizer Nummer nutzen, aber über das günstige Internet-Abo des lokalen Mobilfunkproviders. Damit können Sie teure Roaming-Kosten ganz einfach umgehen.

Gibt es auch Nachteile?

Ja. Einer der Hauptnachteile von eSIMs ist die eingeschränkte Unterstützung von Dual-SIM-Funktionen. Einige Smartphones und Geräte bieten zwar Dual-SIM-Funktionen, unterstützen die eSIM-Funktionalität aber möglicherweise nicht vollständig.

Das bedeutet, dass Sie möglicherweise nicht in der Lage sind, zwei verschiedene eSIMs gleichzeitig in Ihrem Gerät zu verwenden (Ausnahmen sind die erwähnten Geräte von Apple und Samsung). Wenn die Dual-SIM-Funktionalität für Sie wichtig ist, sollten Sie vor dem Kauf unbedingt prüfen, ob Ihr Smartphone die gleichzeitige Nutzung von zwei eSIMs unterstützt. Was heutzutage fast alle (teureren) Smartphones beherrschen, ist die gleichzeitige Nutzung von einer eSIM und eine physischen SIM.

Ein weiterer Nachteil ist, dass es nicht mehr so einfach ist, eine SIM-Karte in unterschiedlichen Handys zu verwenden. Anstatt einfach eine Karte aus dem alten Gerät zu nehmen und in das neue einzusetzen, müssen Sie die eSIM auf das neue Smartphone übertragen. Dazu müssen Sie auf dem neuen und alten Gerät mehrere Schritte durchlaufen und teilweise auch bei Ihrem Abo-Anbieter bestätigen, dass Sie die eSIM übertragen möchten.

Wer unterstützt eSIM?

Fast alle Smartphones ab einem Preisniveau von 400 Franken unterstützten heute mindestens eine eSIM. iPhones, Galaxy- und Google-Smartphones unterstützen eSIM schon seit einigen Jahren. Es ist also möglich, dass Ihr Smartphone eSIM-Fähig ist, obwohl es schon drei, vier Jahre alt ist. Wenn Sie ein iPhone 13 oder neuer haben, können Sie sogar zwei eSIMs gleichzeitig nutzen (Dual-eSIM). Auch Samsung bietet dieses Feature in seiner Galaxy-S24-Reihe und den beiden neuesten Falt-Smartphones an, Bild 3.