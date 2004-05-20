Etiketten aus Excel-Adressliste

Nachdem dies geschehen ist, klicken Sie auf der Arbeitsleiste erneut auf "WEITER" um den Empfänger zu wählen. Im oberen Teil können Sie jetzt angeben, ob die Liste bereits besteht, oder ob Sie eine neue Liste generieren möchten. Da Sie bereits eine Excel-Adressliste haben, können Sie im mittleren Teil auf "Durchsuchen" klicken. Klicken Sie sich hier durch bis zu Ihrer Excel-Adressliste und wählen Sie dann die Tabelle aus, in welcher die Adressen stehen. Klicken Sie dann auf OK und hinterher in der Arbeitsleiste auf "WEITER"

Jetzt sind Sie soweit, um die gewünschten Seriendruckfelder pro Etikette einzufügen. Sollte die Seriendruck-Symbolleiste nicht bereits eingeblendet sein, dann können Sie dies über EXTRAS/ANPASSEN nachholen.

Fügen Sie die Seriendruckfelder bei einer Etikette ein und klicken Sie dann auf "Alle Etiketten aktualisieren" in der rechten Arbeitsleiste um dieses Etiketten-Layout auf alle anderen zu übernehmen.