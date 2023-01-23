Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
23. Jan 2023

Europäischer Datenschutztag: 10 simple Tricks für Ihre Daten - ohne grosse Kosten

Silhouette einer Person mit Hoodie

Machen Sie sich online rarGehen Sie im Netz sparsam mit Ihren Daten um. Wer allzu freizügig damit ist, muss damit rechnen, dass die eigenen Daten im Netz an unerwünschter Stelle auftauchen. Zudem besteht die Gefahr von Identitätsdiebstahl. Beim Identitätsklau (Identitätsdiebstahl, Identitätsbetrug, Identitätsmissbrauch) wird die Identität einer Person missbräuchlich durch Dritte genutzt.Um einer anderen Person die Identität zu stehlen und zu missbrauchen, etwa beim Onlineshopping, bedarf es oft nur weniger Informationen, soirights.info. Warenkreditbetrug lässt sich bereits mit Geburtsdatum, Namen und Adresse einer Person bewerkstelligen.

 © xusenru/Pixabay
WhatsApp-Logo

Statt WhatsApp können Sie Schweizer Messenger wieThreemaverwenden. Dieser unterliegt nicht dem US-Cloud-Act (da nicht in den USA ansässig). Dieser besagt, dass US-Behörden Zugang zu Chat-Inhalten gewährt werden muss, auch wenn diese ausserhalb der USA erstellt wurden.Wenn Sie Facebook weiterhin nutzen möchten, prüfen Sie mindestens die Privatsphäreeinstellungen. Ausserdem können Sie Kontakte in Freundeslisten organisieren und dadurch genauer steuern, wer welche Feed-Einträge sehen kann.

 © MIH83/Pixabay
Ein Smartphone und eine Smartwatch

Vorsicht bei Wearables und IP-CamsArmbänder, Schrittzähler und Co. sind im Alltag nützlich. Die gesammelten Datenmengen sind dabei aber gewaltig. Es gilt: Prüfen Sie die AGB genau und achten Sie darauf, welche Zugriffsrechte die Apps verlangen. Gerade bei trendigen App-Kategorien versuchen oftmals zwielichtige Hersteller, ohne grossen Aufwand nach Daten zu graben.IP-Cams können Ihre Heimüberwachung massiv vereinfachen. Doch auch hier gibt es einige Datenschutzstolperfallen. So müssen Sie etwa gegenüber einer Reinigungskraft deklarieren, dass sie während der Arbeit gefilmt wird. Zudem ist es verboten, den öffentlichen Raum zu filmen, auch wenn sich die Kamera auf Ihrem Grundstück befindet.

 © iEsrcharger/Pixabay
Logo des Tor-Browsers

Privat surfenEine datenschutzfreundliche Chrome-Alternative istTor. Die Daten werden bei Tor einerseits in mehreren Schichten verschlüsselt, weshalb das Verfahren mit dem Aufbau einer Zwiebel verglichen wird – was auch am Logo ersichtlich wird. Danach werden die Informationen über verschiedene Server geleitet, wobei pro Weiterleitungsschritt immer nur eine Schicht entschlüsselt wird. Gibts auch fürAndroid-Geräte.

 © Torproject
Ein Schutzschild-Symbol neben einem Notebook

Verwenden Sie eine Firewall und einen VirenschutzOhne einen aktuellen Virenschutz und eine Firewall sollten Sie nicht ins Netz. Windows hat zwar mit dem Windows Defender selbst einen rudimentären Virenschutz an Bord, der standardmässig aktiviert ist. Aber es gibt auch ergänzende Virenschutzlösungen, zum privaten Gebrauch teilweise kostenlos, etwa Avira AntiVir.Bei den kostenpflichtigen Produkten kann man etwa auf Lösungen wie «Kaspersky Internet Security», «G Data Internet Security» oder «Norton Internet Security» zurückgreifen. Denn oft ist eine Lizenz mit zusätzlichem Firewall-Schutz nicht viel teurer. Wichtig:Wenn Sie ein Antivirenprogramm installiert haben, sollten Sie es danach regelmässig updaten.

 © mohamed_hassan/Pixabay
Zahlenschloss

Nie dasselbe Passwort für mehrere DiensteNutzen Sie komplexe Passwörter, die sich nicht so leicht erraten lassen – und nutzen Sienieein und dasselbe Passwort für mehrere wichtige Dienste gleichzeitig.Verwenden Sie lange Zeichenfolgen, bestehend aus mehreren Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichenund einen Mix aus Gross- und Kleinbuchstaben. Verwenden Sie einen Passwort-Manager für mehrere Dienste.

 © AbsoluteVision/Pixabay
Screenshot der Google-Webseite

Datenschutzfreundliche Google-AlternativenDass Google eine riesige Datenkrake ist, ist nichts Neues. Statt reflexmässig etwas via Google zu suchen, können Sie alternative Suchmaschinen wieDuckDuckGo,Startpage,QwantoderSwisscowsaus der Schweiz verwenden.

 © Screenshot/PCtipp.ch
Sprachassistent auf einem Smartphone

Neugierige Sprachassistenten kontrollierenGoogle Assistant, Siri, Alexa & Co. Sie erleichtern uns einerseits das Leben, andererseits sind sie sehr tratschfreudig. 2019 kam heraus, dass die Assistenten aus dem Hause Apple und Amazon Mitschnitte weiterleiteten und diese von Menschen angehört und abgetippt wurden. Darunter waren auch intime Momente. Für den Google Assistant können Sie via Google-Konto die Einstellungen anpassen, beispielsweise,welche Aktivitäten gespeichert werden.

 © Screenshot/PCtipp.ch
Person hält ein Smartphone in der Hand (Symbolbild)

Verwenden Sie Zwei-Faktor-AuthentifizierungWenn Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzen, erweitern Sie Ihr normales Passwort um eine zusätzliche Stufe. Das geschieht meistens über eine App, die an Ihre Telefonnummer gekoppelt ist. Sobald Sie sich bei einem Dienst wie Ihrem Google-Konto anmelden, müssen Sie sich dann temporär über eine zusätzliche PIN ausweisen, die Sie nur auf dem Smartphone zu sehen bekommen. Die meisten sozialen Netzwerke bieten eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an, auch WhatsApp oder der Fritz!Box-Router beherrschen die zweistufige Absicherung.

 © Foundry/Pixabay
Symbolbild: maskierter Räuber hält Angelhaken ins Notebook eines Benutzers

Keine verdächtigen Mailanhänge öffnenPhishing wird raffinierter. Mailanhänge sind das Einfallstor Nummer eins, wenn es ums Erschleichen persönlicher Informationen oder um Einschleusungsversuche von Malware geht. Öffnen Sie nie verdächtige Mailanhänge. Manche Nachahmer sind sogar sehr professionell darin, Sie per E-Mail-Links auf nachgebaute Webseiten bekannter Dienstleister zu lotsen, um Kontoinformationen abzufangen.Man erkennt aber oft schon an den Links, dass es sich nicht um eine echte URL des Anbieters handeln kann.

 © Tumisu/Pixabay
Datenschutz Sicherheit Internet & Sicherheit Bildergalerie
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Kommentare

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare