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PCtipp Redaktion
31. Aug 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Die 5 grössten Werte aus einer Liste ermitteln

Ich suche verzweifelt eine Lösung, um im Excel aus einer Spalte mit verschiedenen Werten die 5 grössten Werte in einer anderen Spalte wiederzugeben. Können Sie mir helfen?
© Quelle: PCtipp.ch

Excel stellt für diese Aufgabe die Funktion "KGRÖSSTE(Matrix;k)" zur Verfügung.

Wenn Ihre Liste beispielsweise in Spalte B in den Zellen 3 bis 15 steht und Sie die fünf grössten Werte in Spalte C ausgeben wollen, lautet die Formel in Spalte C folgendermassen:

=KGRÖSSTE($B$3:$B$15;1)

Der erste Teil in der Klammer gibt die Matrix, also den Bereich, an, wo sich Ihre Liste befindet, der zweite Teil hinter dem Semikolon gibt den Rang des Wertes an, bei "1" wäre das also der grösste der Werte aus der Liste, bei "2" der zweitgrösste, usw.

Haben Sie diese Formel in Zelle C3 eingetragen, brauchen Sie in den nächsten vier Zellen nur die "1" durch eine "2", "3", "4" und "5" zu ersetzen, dann haben Sie die fünf grössten Werte in Spalte C sortiert untereinander stehen.

© Quelle: PCtipp.ch

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