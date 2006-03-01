Tipps & Tricks
Excel: Ältesten und jüngsten Geburtstag ermitteln
Das ist wieder einmal eine wunderbare Aufgabe für die Excel-Funktion SVERWEIS().
Wichtig ist beim Aufbau der Tabelle, dass Sie das Geburtsdatum der Mitglieder in der ersten Spalte platzieren müssen, denn dort schaut SVERWEIS nach.
Die Tabelle sieht also ungefähr so aus:
In der ersten Spalte steht das Geburtsdatum, in der zweiten Spalte steht der Name. Die Tabelle kann selbstverständlich noch beliebig viele weitere Spalten enthalten, wie Postleitzahl und Ort etc. Wichtig ist nur, dass in der ersten Spalte das Geburtsdatum steht.
Nun ermitteln Sie mit der Excel-Funktion MIN() das älteste Mitglied.
Die Formel dafür lautet:
=SVERWEIS(MIN($A$3:$A$8);$A$3:$B$8;1;FALSCH)
Warum MIN(), also das Minimum ermitteln, und nicht MAX(), also das Maximum, werden Sie fragen. Suchen wir denn nicht das älteste Mitglied, also das Mitglied mit dem "Maximum" an Jahren?
Das stimmt, aber wir suchen in diesem Falle das Minimum der Jahre, der Monate und der Tage bzw. die kleinste Zahl in einer Reihe, und das ist der älteste Geburtstag, denn 1948 ist eine kleinere Zahl als 1984 etc. (Im Hintergrund rechnet Excel nicht mit Jahren, Monaten oder Tagen, sondern mit einer fortlaufenden Zahl, also gilt: Die Zahl für ein länger zurückliegendes Datum ist kleiner als die für ein näher an unserem jetzigen Datum liegendes Datum.)
Logischerweise funktioniert die Suche nach dem jüngsten Mitglied dann also über die Funktion MAX():
=SVERWEIS(MAX($A$3:$A$8);$A$3:$B$8;2;FALSCH)
Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie ausser dem Unterschied zwischen den Funktionen MAX() und MIN() in den beiden Formel noch den Unterschied für die Auswahl der Spalte. In der ersten Formel steht am Ende der Formel "...;1;FALSCH)", in der zweiten Formel steht an derselben Stelle "...;2;FALSCH)".
Das bedeutet, in der ersten Formel wird als Ergebnis der Wert aus Spalte 1 ausgegeben, nämlich das Geburtsdatum; in der zweiten Formel wird als Ergebnis der Wert aus Spalte 2 ausgegeben, nämlich der Name des Mitglieds. Wollen Sie auch noch den Vornamen ausgeben lassen, können Sie eine weitere Formel anlegen, in der dann auf Spalte 3, die Spalte mit den Vornamen, Bezug genommen wird, usw.
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