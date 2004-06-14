Excel: Alle angebrochenen Monate zählen

Ich möchte in Excel die Anzahl der Monate bestimmen. Die Funktion Datedif funktioniert leider nicht ganz so, wie ich es brauche weil ich alle angebrochenen Monate zählen will. Beispiel: Anfangsdatum 10.01.2004 Enddatum 09.02.2004 ergibt mit «Datedif» als Ergebnis 1. Ich brauche aber als Ergebnis 2, weil 2 Monate angebrochen sind. Es soll also jeder angebrochen Monat gezählt werden.

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