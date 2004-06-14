14. Jun 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Alle angebrochenen Monate zählen
Ich möchte in Excel die Anzahl der Monate bestimmen. Die Funktion Datedif funktioniert leider nicht ganz so, wie ich es brauche weil ich alle angebrochenen Monate zählen will. Beispiel: Anfangsdatum 10.01.2004 Enddatum 09.02.2004 ergibt mit «Datedif» als Ergebnis 1. Ich brauche aber als Ergebnis 2, weil 2 Monate angebrochen sind. Es soll also jeder angebrochen Monat gezählt werden.
Sie können schon die Funktion Datedif verwenden, müssen jedoch immer eine 1 dazuzählen. Oder noch einfacher: verwenden Sie die Funktion "MONAT". Auch hier müssen Sie jedoch 1 dazuaddieren, um alle angebrochenen Monate zu berücksichtigen.
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