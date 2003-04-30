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PCtipp Redaktion
30. Apr 2003
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Arbeitstage pro Monat ausrechnen

Ich habe Probleme mit dem Sonntage ausklammern bei der Monatsarbeitszeittabelle. Ich habe in der Woche 6 Arbeitstage. Ich möchte, dass mir Excel automatisch die Anzahl der Monatsarbeitstage ausrechnet.
© Quelle: PCtipp.ch

Um die Anzahl der Arbeitstage in einem bestimmten Zeitraum zu ermitteln, stellt Excel die Funktion NETTOARBEITSTAGE() zur Verfügung. Falls Sie diese Funktion nicht in der Liste Ihrer Excel-Funktionen finden, müssen Sie zuerst das Add-In "Analyse-Funktionen" installieren. Dazu rufen Sie auf: "Extras" - "Add-Ins-Manager..." und machen ein Häkchen vor "Analyse-Funktionen". Wenn Sie diese Auswahl dann mit "OK" bestätigen, wird das Add-In automatisch installiert.

Es gibt allerdings ein Problem: Die Funktion NETTOARBEITSTAGE() arbeitet mit der Voraussetzung, dass es lediglich 5 Arbeitstage pro Woche gibt. Somit ist das Ergebnis in Ihrem Falle falsch, und Sie müssen noch die Samstage hinzurechnen.

Wie können Sie nun die Samstage von Excel ermitteln lassen und diese Anzahl dann dem Ergebnis von NETTOARBEITSTAGE() hinzuzählen? Wir haben bereits in anderen Artikeln, z.B hier[1], beschrieben, dass man dafür die Excel-Funktion WOCHENTAG() verwenden kann. Die Funktion WOCHENTAG() gibt als Ergebnis eine Zahl aus, die für den jeweiligen Tag steht, im Falle des Samstages ist das die Zahl "7".

Diese Zahl ermitteln Sie am besten, indem Sie sich mit "AutoAusfüllen" eine Hilfstabelle mit den Datumsangaben des gesamten Monats anlegen.

In der Spalte neben den Datumsangaben geben Sie die Funktion =WOCHENTAG(A1;1) ein und ziehen auch diese mit "AutoAusfüllen" soweit hinunter, wie die Datumsangaben in Spalte A reichen.

© Quelle: PCtipp.ch

Nun können Sie mit der Funktion ZÄHLENWENN() alle Vorkommnisse der Zahl "7", also Samstag, in diesem Bereich zählen und zu den Nettoarbeitstagen hinzuaddieren.

Somit ergibt sich folgende Formel:

© Quelle: PCtipp.ch

In "NETTOARBEITSTAGE" sind der 1.5.2003 und der 29.5.2003 als Feiertage von der Zählung ausgeschlossen. Es ergibt sich eine Anzahl von 25 Arbeitstagen für den Mai, da der Mai 2003 bei 5 Arbeitstagen pro Woche abzüglich der beiden Feiertage 20 Arbeitstage hat und 5 Samstage.

Weitere Informationen:[2]

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