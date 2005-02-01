1. Feb 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: ASCII-Code darstellen
Ich möchte in Excel Text eingeben und dieser sollte in einer 2. Zeile im ASCII-Code ersichtlich sein, wenn nötig ein Zeichen pro Zelle. Gibt es eine Lösung dazu?
Um den ersten Buchstaben der Zelle A1 als ASCII-Code darzustellen, schreiben Sie in Zelle A2 "=CODE(A1)".
Falls die Zelle A1 mehrere Buchstaben beinhaltet, müssen Sie folgende Formel in mehrere untereinanderliegende Zellen eingeben: =CODE(TEIL(A$1;X;1))
Statt X geben Sie fortlaufende Nummern ein; 1 für das erste Zeichen, 2 für das zweite Zeichen etc.
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