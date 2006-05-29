Tipps & Tricks
Excel: Automatisch Doppelpunkt bei Uhrzeit
Es gibt eine Möglichkeit, Excel den Doppelpunkt vorzugeben, und zwar in einem benutzerdefinierten Format.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Zelle, der Sie das benutzerdefinierte Format zuweisen wollen, und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Zellen formatieren...".
Im nächsten Fenster wählen Sie dann als Kategorie "Benutzerdefiniert" und geben rechts im Feld "Typ" das Format mit dem Doppelpunkt an, das folgendermassen aussieht: ##":"##
Bestätigen Sie das geänderte Format mit "OK".
Nun können Sie in die Zelle einfach "1130" eingeben, und als Ergebnis erscheint "11:30".
Einen Nachteil hat die Sache allerdings: Wollen Sie mit Uhrzeiten rechnen, geht das mit so eingegebenen Zeiten nicht, dann müssen Sie wieder auf die klassische Methode zurückgreifen.
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