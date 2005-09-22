22. Sep 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: AutoText erstellen
Kann man im Excel auch einen AutoText erstellen?
Sie haben im Excel ebenso wie in Word usw. die Möglichkeit, über "Extras/AutoKorrektur..." vorformulierte Texte einzugeben und diese einer Abkürzung zuzuordnen.
Wenn Sie beispielsweise immer wieder Quartalsabrechnungen erstellen müssen und es sich ersparen wollen, das Wort "Quartalsabrechnung" stets neu zu schreiben, geben Sie einfach eine Abkürzung - in unserem Beispiel "qu" - im Feld "Ersetzen" ein und im Feld "Durch" das Wort "Quartalsabrechnung".
Wenn Sie nun in Excel die beiden Buchstaben "qu" in einer Zelle eingeben und die Eingabe mit ENTER bestätigen, wird dort das Wort "Quartalsabrechnung" eingesetzt.
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