Excel: AutoText erstellen

Wenn Sie beispielsweise immer wieder Quartalsabrechnungen erstellen müssen und es sich ersparen wollen, das Wort "Quartalsabrechnung" stets neu zu schreiben, geben Sie einfach eine Abkürzung - in unserem Beispiel "qu" - im Feld "Ersetzen" ein und im Feld "Durch" das Wort "Quartalsabrechnung".