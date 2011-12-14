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Gaby Salvisberg
14. Dez 2011
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Bearbeiten mehrerer Tabellenblätter

Problem: Ich habe eine Arbeitsmappe mit mehreren Tabellenblättern. Nun möchte ich gerne gleich in mehreren Tabellen gleichzeitig mehrere Spalten löschen oder andere Änderungen vornehmen. Geht das?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das geht ganz einfach, sofern die Tabellen in den einzelnen Blättern exakt gleich aufgebaut sind. Im anderen Fall laufen Sie Gefahr, in den anderen Blättern die falschen Spalten zu löschen oder die falschen Zellen zu bearbeiten.

Markieren Sie am unteren Fensterrand die betroffenen Tabellenblätter. Wenn diese nebeneinander liegen, klicken Sie den ersten Tabellennamen an, drücken und halten die Shift-Taste und klicken auf den letzten Tabellennamen. Falls die zu ändernden Tabellen nicht nebeneinander liegen, drücken und halten Sie stattdessen die Ctrl-Taste und klicken der Reihe nach die einzelnen Tabellen an. Dass sie markiert sind, erkennen Sie an der Farbe: Ist der Tabellenname weiss hinterlegt, ist die Tabelle mitmarkiert (in unserem Beispiel Tabelle1 und 2). Die hellgrau hinterlegte Tabelle3 ist nicht markiert.

Jetzt wirkt sich jede Änderung, die Sie in einem der markierten Blätter vornehmen, auch auf alle markierten Tabellen aus, seien es Eingaben, Einfügen oder Löschen von Spalten, Formatänderungen und dergleichen. Das gilt übrigens gleichermassen für Excel und für LibreOffice/OpenOffice.org Calc. (PCtipp-Forum)

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