Excel: UND-Bedingung in Bedingter Formatierung

[1]Klicken sie - in ihrem Beispiel - auf das Feld "G18". Das Feld, das die Formatierung erhalten soll also. Dann öffnen wir den Dialog für die Bedingte Formatierung unter "Format, Bedingte Formatierung". Im Dropdown wählen sie den Eintrag "Formel ist" und in das Feld für die Formel geben wir folgenden Ausdruck ein: "=UND($C18=“yes“; $G18=“X“)". Danach können sie das Format der Zelle festlegen. Mit dieser Bedingung werden die beiden Felder C18 und G18 mit den entsprechenden Werten verglichen und die ganze Bedingung ist nur dann erfüllt, wenn beide Teilbedingungen wahr sind. Die UND-Formel kann beliebig um weitere Felder erweitert werden. Dazu müssen die Teilbedingungen einfach mit Semikolon getrennt werden.