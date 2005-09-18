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PCtipp Redaktion
18. Sep 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: UND-Bedingung in Bedingter Formatierung

Ich möchte bei der Zelle G18 eine Bedingte Formatierung einfügen. Und zwar muss ich zwei Zellen C18 und G18 abfragen. Es müsste ungefähr so lauten: WENN (($C18 = "YES") AND (G18 = "X")). Die Zelle soll bei Erfüllung der Bedingungen einen roten Hintergrund erhalten.
© Quelle: PCtipp.ch

Eigentlich haben Sie fast alles richtig überlegt. Der einzige Fehler ist, dass es in Excel keine UND-Verknüpfung in der Form "x AND y" gibt. Auf das AND verzichten müssen wir aber trotzdem nicht, denn auch dafür gibt es eine Funktion. Und eben diese Funktion lässt sich auch in der Bedingten Formatierung benützen.

© Quelle: PCtipp.ch

[1]Klicken sie - in ihrem Beispiel - auf das Feld "G18". Das Feld, das die Formatierung erhalten soll also. Dann öffnen wir den Dialog für die Bedingte Formatierung unter "Format, Bedingte Formatierung". Im Dropdown wählen sie den Eintrag "Formel ist" und in das Feld für die Formel geben wir folgenden Ausdruck ein: "=UND($C18=“yes“; $G18=“X“)". Danach können sie das Format der Zelle festlegen. Mit dieser Bedingung werden die beiden Felder C18 und G18 mit den entsprechenden Werten verglichen und die ganze Bedingung ist nur dann erfüllt, wenn beide Teilbedingungen wahr sind. Die UND-Formel kann beliebig um weitere Felder erweitert werden. Dazu müssen die Teilbedingungen einfach mit Semikolon getrennt werden.

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