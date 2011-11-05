Excel: Bei Bedarf automatisch Zeilen einfügen

Geben Sie zunächst ein paar Daten ein, am besten bereits mit passenden Spaltenüberschriften. Lassen Sie unten die Ergebniszeile noch weg. Klicken Sie in eine der Zellen Ihrer Liste und drücken Sie Ctrl+T (Strg+T) oder gehen im Reiter Start bei Formatvorlagen zu Als Tabelle formatieren und wählen ein Tabellendesign aus. Wenn Excel neben, unter oder über der eigentlichen Tabelle noch weitere Zellinhalte findet (z.B. Notizen oder wie hier der Einzelpreis), wird es jene Daten zunächst ebenfalls als Teil der Tabelle betrachten. Das erkennen Sie daran, dass sie vom gestrichelten Rechteck umfasst sind. Korrigieren Sie das, indem Sie die tatsächlich zugehörigen Zellen per Maus markieren. Lassen Sie «Tabelle hat Überschriften» markiert und klicken Sie auf OK.

Der Reiter Entwurf erscheint nur, wenn eine Zelle in Ihrer Tabelle angeklickt ist. Darin haken Sie unter Optionen für Tabellenformat die Ergebniszeile an. Falls Sie keine Filterpfeile in den Spaltenüberschriften wollen, klicken Sie im Reiter Daten auf Filtern.