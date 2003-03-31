Excel-Berechnung: Wer ist älter als 50?

Datumsangaben werden in Excel abhängig vom Startdatum 1.1.1900 als fortlaufende Zahlen gespeichert, der 30.3.2003 ist in Excel z.B. die Zahl 37710, das bedeutet, der 30.3.2003 liegt 37709 Tage nach dem 1.1.1900.

Wenn Sie also einfach das Geburtsdatum vom heutigen Datum subtrahieren und überprüfen wollen, ob es größer als 50 ist, wird das nicht funktionieren, denn für Excel steht für 50 Jahre die Zahl 18262 (das ist das Datum 30.12.1949), und somit wären alle Personen in Ihrer Tabelle älter als 50 Jahre, denn 18262 ist grösser als 50.

Warum der 30.12.1949 und nicht der 31.12.1949? Weil die Rechnung in Excel für den 1.1.1900 mit der Zahl "1" beginnt und gleichgesetzt wird. Somit muss man diese "1" also bei der Rechnung erst einmal wieder abziehen.

Wenn Sie dies alles wissen, ist die Berechnung eigentlich sehr einfach.

Sie geben in einer Zelle das Geburtsdatum Ihres Kunden ein, z.B. in der Zelle B2.

Dann geben Sie in der Zelle daneben, also C2, die Formel für das heutige Datum ein, das heisst dort steht: =HEUTE()