Excel: Berechnung von durchschnittlich gefahrener Zeit

In einer Exceltabelle habe ich drei Spalten: In A gebe ich die gefahrenen AV-Kilometer (Durchschnitt) ein, in B gebe ich die Total-Kilometer ein. Nun möchte ich mit einer Formel die Berechnung der Zeit in C eingeben. Wie lautet diese Formel und wie muss ich die Zelle formatieren, damit dann auch die richtige Zeit eingeblendet wird?

PcTipp © Quelle: PCtipp.ch