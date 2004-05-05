5. Mai 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Berechnung von durchschnittlich gefahrener Zeit
In einer Exceltabelle habe ich drei Spalten: In A gebe ich die gefahrenen AV-Kilometer (Durchschnitt) ein, in B gebe ich die Total-Kilometer ein. Nun möchte ich mit einer Formel die Berechnung der Zeit in C eingeben. Wie lautet diese Formel und wie muss ich die Zelle formatieren, damit dann auch die richtige Zeit eingeblendet wird?
Wir wissen leider nicht, was "AV-Kilometer" sind. Wir gehen einmal davon aus, dass Sie die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit meinen. In dem Fall ist die Formel ganz einfach: Nämlich =B1/A1/24 (Gesamtkilometer geteilt durch Durchschnittsgeschwindigkeit geteilt durch die Anzahl der Stunden pro Tag). Das Zellformat lautet [h]:mm:ss. Die eckigen Klammern sind notwendig, damit auch Zeiten über 24 Stunden dargestellt werden können.
Kommentare