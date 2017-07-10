Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
10. Jul 2017
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Bilder in mehrere Register gleichzeitig einfügen

Sie haben die Aufgabe, dasselbe Bild in eine ganze Reihe von Tabellenblättern einzufügen. Sie müssen das nicht einzeln reinfriemeln.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Angenommen, Sie hätten eine Excel-Datei mit 30 Tabellenblättern. Nun sollen Sie in jedes davon in der gleichen Zelle (z.B. A1) das gleiche Bild einfügen. Bei fast jeder anderen Aktion wäre es so einfach: Sie könnten mehrere Register markieren, die Aktion in einem davon vornehmen und sie würde in allen markierten Blättern übernommen. Aber nicht so beim Einfügen von Bildern oder sonstigen grafischen Elementen. Wenn Sie das versuchen, heisst es «Microsoft Excel kann die Daten nicht einfügen». Wie weiter?

Lösungsvariante ohne Makro: Unten gäbe es noch eine Lösungsvariante mit Makro. Das Einfügen einer Grafik in mehrere Register gleichzeitig mag nicht funktionieren. Aber Sie können die Grafik beispielsweise nur einmal kopieren, danach mehrmals hintereinander einfügen. 

Wechseln Sie zum ersten Blatt, das die Grafik erhalten soll. Fügen Sie die Grafik dort exakt so ein, wie Sie sie brauchen. Klicken Sie diese an und kopieren Sie die Grafik mit Ctrl+C (DE-Tastaturen: Strg+C). Wechseln Sie zum nächsten Register, drücken Sie Ctrl+V (DE-Tastaturen: Strg+V), die Grafik wird eingefügt. Jetzt gehts einfach so weiter: nächstes Register anklicken, Ctrl+V drücken, nächstes Register anklicken, Ctrl+V drücken etc. Das dürfte bei 30 Registern noch relativ schnell gehen.

Lösung mit Makro: Falls Sie dies aber häufiger brauchen, muss vielleicht doch ein Makro her: 

Sub ObjektEinfuegen()

Dim i As Integer

Dim TabName$

With ActiveWindow.SelectedSheets

For i = 1 To .Count

TabName = .Item(i).Name

Sheets(TabName).Select

ActiveCell.Select

ActiveSheet.Paste

Range("A1").Select

Next i

Sheets(.Item(1).Name).Select

End With

End Sub

Öffnen Sie Entwicklertools/VisualBasic. Doppelklicken Sie auf Diese Arbeitsmappe. Fügen Sie den Code ein. Ändern Sie darin allenfalls den Zellverweis A1 zu einer anderen Zelle. Nun funktioniert es wie folgt; die Reihenfolge ist wichtig:

Fügen Sie die Grafik im ersten Blatt in A1 ein. Markieren Sie die Grafik und kopieren Sie sie mit Ctrl+C. Es können auch andere Objekte sein, Formen wie Textfeld oder Legenden, WordArt etc.

Markieren Sie alle Register, in der die Grafik landen soll. Markieren Sie in einem davon die Zielzelle A1. Statt nun «Einfügen» zu benutzen, lassen Sie das Makro laufen. Schon fügt es die Bilder in die gewählte Zelle in allen markierten Registern ein. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Bildbearbeitung Cloud Firmen Kummerkasten Software Software & Tools Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare