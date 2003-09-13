13. Sep 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel-Datei immer auf dem gleichen Blatt starten
Ich habe eine Excel-Datei mit 4 Tabellenblättern und hätte gerne, dass immer das Blatt 2 beim aufstarten der Datei angezeigt wird. Im Moment erscheint immer jenes Blatt, auf dem ich war als ich zuletzt gespeichert habe. Frage: Gibt es in Excel keine Möglichkeit ein ganz bestimmtes Tabellenblatt beim Öffnen der Datei als "default" einzustellen? (in meinem Fall Blatt2)
Sie können ein winziges Makro schreiben, welches beim Öffnen der Datei automatisch das gewünschte Tabellenblatt aufruft. Öffnen Sie die entsprechende Arbeitsmappe und dort den VisualBasic Editor. Klicken Sie im Projekt-Explorer auf "DieseArbeitsmappe" um das Code-Fenster anzuzeigen. Im Code-Fenster wählen sie in der linken Liste "Workbook" aus. Nun sollte in der rechten Liste automatisch "open" eingetragen und im Fenster das Gerüst für das Makro erstellt werden. Schreiben Sie folgende Zeile in die Mitte des Makro-Gerüstes: "Sheets(2).Activate".
Schliessen Sie den VisualBasic-Editor und speichern Sie die Datei. Bei jedem Öffnen der Datei wird in Zukunft das Blatt 2 aktiviert.
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