Excel-Datei immer auf dem gleichen Blatt starten

Sie können ein winziges Makro schreiben, welches beim Öffnen der Datei automatisch das gewünschte Tabellenblatt aufruft. Öffnen Sie die entsprechende Arbeitsmappe und dort den VisualBasic Editor. Klicken Sie im Projekt-Explorer auf "DieseArbeitsmappe" um das Code-Fenster anzuzeigen. Im Code-Fenster wählen sie in der linken Liste "Workbook" aus. Nun sollte in der rechten Liste automatisch "open" eingetragen und im Fenster das Gerüst für das Makro erstellt werden. Schreiben Sie folgende Zeile in die Mitte des Makro-Gerüstes: "Sheets(2).Activate".